У Києві через атаку РФ у дівчини згоріла весільна сукня: українки розчулили мережу реакцією

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українці підтримали наречену напередодні весілля 

Під час масованої атаки Росії по Києву під ударом опинилася Лук’янівка, де вщент згорів місцевий ринок та ТРЦ «Квадрат». Після нічного обстрілу Дарʼя Слєсаренко розповіла в соцмережі Threads про те, що її весільна сукня згоріла в торговому центрі. Українці відреагували на історію дівчини. Про це розповідає «Главком».

Зруйнований ТРЦ «Квадрат» у Києві
Дарʼя Слєсаренко розповіла, що незабаром вона має вийти заміж. Напередодні російського обстрілу столиці вона віддала свою весільну сукню, аби її підкоригували за розміром.

Однак сукня дівчина згоріла в торговому центрі «Квадрат», який знищили росіяни. «Тільки що зрозуміла, що зараз у ТРЦ Квадрат згорів мій весільний наряд, який я віддала на ушивку. Весілля через 20 днів», – написала українка.

Реакція українців на історію нареченої

Цей допис став популярним у Threads. Українці не лише підтримали авторку, але й вирішили їй допомогти. Здебільшого жінки пропонували Дарʼї Слєсаренко свої весільні сукні. Також були й коментарі від магазинів та брендів весільного одягу, які пропонували не лише сукні, але і взуття:

  • «Судячи з коментарів, ви ще до весілля можете встигнути відкрити весільний салон! Бувають Тредс, у яких я закохуюсь в українців сильніше. Це один із них».
  • «Можу вам свою дати».
  • «Вважайте, це відкуп на довге щасливе життя».
  • «Можу запропонувати вам свою сукню. Після хімчистки, лежить як нова».
  • «Можу запропонувати безоплатно вам свою».
  • «Дашо, я домовилася і розкішний бренд весільних суконь готовий надати вам сукню для святкування».
  • «Ніколи не думала, що настане день, аби я за власним бажанням погодилась розстатися зі своєю сукнею. Він настав! За 20 днів долетить із Канади, якщо треба. Вона така одна, на замовлення, пошита майстринею в Херсоні».
  • «Дашо, вітаємо! Переконані, що ніщо не має завадити вашому прекрасному дню, тож хочемо подарувати вам взуття з нашої преміальної колекції, аби ваша хода до вінця була комфортна та прекрасна», – написав бренд взуття.

Реакція нареченої на підтримку українців
Врешті під дописом нареченої зібралося понад 2 тис. коментарів, де українки пропонували їй свої сукні та допомогу. Після цього Дарʼя Слєсаренко відповіла на реакцію українців та зізналася, що була шокована такою підтримкою.

«Дівчата, неймовірно шокована тим, як мій тредс розійшовся. Щемить сердце від усього, що тут читаю. Жінка жінці прихисток і це точно. Не можу зараз нічого відповісти адекватно, бо від вибухової хвилі отримала шок, викликали швидку, накололи мене ліками і зробили крапельниці. Трохи пізніше відповім усім. Дякую ще раз за відгуки», – написала дівчина.

Як розповідав «Главком», у ніч на 24 травня Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами – зафіксовано численні збиття, оголошено повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 «Рубіж».

