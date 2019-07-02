Девушку с глубоким декольте без бюстгальтера сняли с рейса



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Гарриет Осборн

Девушке пришлось ночевать в аэропорту, чтобы улететь домой на другом самолете

31-летняя Гарриет Осборн пожаловалась на грубое обращение бортпроводницы местной авиакомпании. Британка заявила, что стюардесса оскорбила ее и не пустила на борт.

Инцидент произошел в Испании. Осборн собиралась лететь рейсом Малага — Лондон. Во время посадки стюардесса не пустила девушку в самолет, раскритиковав ее внешний вид. Гарриет была одета в прозрачную кружевную блузку черного цвета с глубоким декольте, при этом на ней не было бюстгальтера.

A WOMAN was booted off an easyJet flight — because her outfit was too low-cut.

Stunned mum-of-two Harriet Osborne, 31, was told...https://t.co/XAGEBKNyPE pic.twitter.com/vqlPaGLMPg — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 29 червня 2019 р.

Бортпроводница заявила, что британка выглядит неприлично, и попросила ее прикрыться, если она хочет лететь на этом самолете. По словам Осборн, сотрудница авиакомпании обращалась с ней грубо.

«Она загородила меня рукой и попросила отойти в сторону, сказав, что мне придется прикрыться, если я хочу лететь на самолете. Затем она потребовала, чтобы я покинула салон лайнера. И тогда я решила надеть что-нибудь сверху. Когда я попыталась вернуться на борт, она заявила, что не впустит меня в свой самолет», – цитирует Гарриет The Sun.