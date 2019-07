Девушку с глубоким декольте без бюстгальтера сняли с рейса

Девушке пришлось ночевать в аэропорту, чтобы улететь домой на другом самолете

31-летняя Гарриет Осборн пожаловалась на грубое обращение бортпроводницы местной авиакомпании. Британка заявила, что стюардесса оскорбила ее и не пустила на борт.

Инцидент произошел в Испании. Осборн собиралась лететь рейсом Малага — Лондон. Во время посадки стюардесса не пустила девушку в самолет, раскритиковав ее внешний вид. Гарриет была одета в прозрачную кружевную блузку черного цвета с глубоким декольте, при этом на ней не было бюстгальтера.

A WOMAN was booted off an easyJet flight — because her outfit was too low-cut.

