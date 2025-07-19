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Царьов поскаржився на занепад Донецька: місто троянд перетворилося на «місто пакетів в унітазі»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Царьов: Було місто троянд, стало місто пакетів в унітазі. Трагедія
фото з відкритих джерел

Політик-втікач Олег Царьов згадав, яким був Донецьк до війни: «Донецьк у моїй пам'яті – місто троянд. Зразкове місто»

Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем, повідомляє «Главком».

«Змивати унітаз ніяк. Звичайна справа: донеччани в унітаз кладуть кульок. І потім ці кульочки хтось нормальний, у сміття. Хто ні – викидає під вікнами. З такими борються сусіди», – написав Царьов у своїх соцмережах, зазначивши, що не публікуватиме фото чи відео з місця подій.

Він згадав, яким був Донецьк до війни: «Донецьк у моїй пам'яті – місто троянд. Зразкове місто. Так було завжди, ще з радянських часів – шахтарський регіон був на особливому постачанні. Так було завжди, але не зараз».

Наостанок Царьов емоційно резюмував: «Було місто троянд, стало місто пакетів в унітазі. Трагедія», – натякаючи, що за часів української влади місто не знало такого занепаду.

Раніше ми писали, що у ніч на 19 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що окупований Донецьк масовано атакували безпілотники. Пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Як пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ, після 22:00 в місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

До слова, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Теги: Олег Царьов Донецьк

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