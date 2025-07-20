Ексміністр оборони Гриценко привітав дружину з днем народження

«З Днем народження, сонечко. Ти – моє щастя», – написав Гриценко

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко привітав свою дружину, журналістку Юлію Мостову, із днем народження. Архівне фото Гриценко опублікував у себе у Facebook, передає «Главком».

«З Днем народження, сонечко. Ти – моє щастя», – йдеться в дописі.

Юлія Мостова – українська журналістка, головна редакторка газети «Дзеркало тижня», вдова Олександра Разумкова. Це друга дружина Анатолія Гриценка. З першою дружиною він розлучився у 2002 році, проживши з нею у шлюбі 25 років.

Гриценко має трьох дітей: Олексія (1979, закінчив Київський політехнічний інститут), Світлану (1982, закінчив Київський національний економічний університет) (обидва від першого шлюбу) та Ганну (2004) (від другого шлюбу). Виховує також Гліба Разумкова (1998) – сина Юлії Мостової від її першого шлюбу.

Раніше Гриценко повідомив, що його молодший син Гліб Разумков успішно захистив дисертацію у Стенфордському університеті.

До слова, у 2022 році Гриценко збурив мережі постом про зіпсовані пельмені. На своїй сторінці в Facebook він дав поради українцям, як не отруїтися зіпсованими пельменями після перепадів з електропостачанням. Відбувалося це в день, коли окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по енергомережі України.