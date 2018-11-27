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    Шоу-биз

    Леонардо Ди Каприо опроверг слухи о расставании с возлюбленной

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    Леонардо Ди Каприо опроверг слухи о расставании с возлюбленной

    Весной стало известно, что один из самых завидных голливудских холостяков решил остепениться

    44-летний Леонардо Ди Каприо не просто начал встречаться с падчерицей Аль Пачино, 21-летней Камиллой Мороне, но и официально подтвердил роман. И уже летом в Сети появились слухи, что актер намерен жениться.

    Однако несколько месяцев влюбленные не появлялись на публике, и поклонники обладателя «Оскара» начали переживать, что этот роман, как и большинство предыдущих, быстро окончился. Однако на днях Ди Каприо и Мороне заметили на свидании в ресторане в Лос-Фелисе (Калифорния).

    Папарацци удалось заснять пару во время обеда. По информации очевидцев, актер и его возлюбленная держались за руки, угощали друг друга пиццей и выглядели очень счастливыми.

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    Так что, несмотря на прогнозы недоброжелателей актера, вероятно, что в этот раз историю любви Леонардо ДиКаприо закончится словами «долго и счастливо».

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