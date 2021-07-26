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    Дочь Меган Маркл не включили в список наследников престола

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    Дочь Меган Маркл не включили в список наследников престола

    Лилибет родилась чуть больше месяца назад

    Имя Лилибет Дианы Маутбеттен-Виндзор отсутствует в официальном списке наследования на сайте королевской семьи. Это расценили как ответ дворца на поведение 39-летней Меган Маркл (Meghan Markle) и 36-летнего принца Гарри (Prince Harry).

    Члены королевской семьи продолжают вести холодную войну с герцогами Сассекскими. Монархи публично продемонстрировали свою неприязнь к Меган и Гарри, сделав вид, что забыли о важной детали. Имя дочери супругов до сих пор не появилось в списке наследования на престол, который опубликован на сайте королевской семьи.

    Лилибет родилась чуть больше месяца назад. По традиции новоиспеченных монархов включают в линию наследования уже через две недели. Так, имя первенца Меган и Гарри появилось в списке спустя 15 дней после его рождения. Сейчас же на месте, где должна быть прописана Лилибет, все еще находится принц Эндрю.

    Отсутствие в списке дочери герцогов Сассекский не связано с их отказом от королевских обязательств. Туда вписывают всех детей монархов — даже тех, кто не занимает ведущие роли. Об этом напомнил королевский эксперт Крис Шип. Он заявил, что дворец специально тянет время с внесением имени Лилибет в список.

    «Почему так долго? Ведь все, что нужно сделать — это нажать на кнопку и ввести другой номер и имя. Это сделали для Арчи и для сына Зары Тиндалл. Так где же Лилибет? Ладно, неделя, но месяц! Дворец определенно дерзит. Как мне кажется, так монархи показывают свое отношение ко всему происходящему вокруг Меган и Гарри», — заявил Крис в подкасте «Royal Rota».

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь известной артистки шокировала своим творчеством.

    16-летняя девушка исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек и с бранными словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

    Со своей стороны, большинство фолловеров раскритиковали выступление Маши.

    «Не понравилось. Разочарование», «Что это было?», «Ужас! Ушам больно! Один крик и мат», «Все было бы классно, но без матов», «В защиту дочери стала Оля. Она написала большое сообщение, где поддержала девушку», - комментируют пользователи сети.

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    Теги: знаменитости дети звезд Меган Маркл
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    Дочь Меган Маркл не включили в список наследников престола