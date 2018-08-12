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    Жизнь

    Дизайнер разработала 3D-пуанты, которые уменьшают боль танцоров

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    Дизайнер разработала 3D-пуанты, которые уменьшают боль танцоров

    Выпускница иерусалимской Академии искусств и дизайна Безалель Хадар Ньеман создала пуанты, которые уменьшают боль танцоров

    Модель называется P-rouette. Разработанная обувь полностью адаптируется к тем, кто ее надевает. К тому же она более долговечна по сравнению с обычными пуантами.

    На создание пуантов Хадар вдохновила ее подруга, которая занимается балетом. Дизайнер заметила ее ушибленные ступни и кривые пальцы на ногах. Из-за ежедневных нагрузок и сложных технических элементов у артистов балета всегда страдают ступни, иногда после изнурительных тренировок они все в крови.

    «Чем больше я узнавала о пуантах, тем больше понимала, что эту обувь можно сделать лучше», — говорит Хадар. Трехмерную печать, которую использовала Ньеман в пуантах, применяют в разных сферах, в том числе и в спортивной одежде. Но ранее никто не воспользовался этой технологией, чтобы улучшить обувь, которую носят танцоры. 

    800-3d-printed-ballet-shoe

    Создание адаптивных пуантов — многоуровневый процесс. Изначально стопа танцора сканируется с помощью специального приложения на телефоне. Затем разрабатывается индивидуальная "карта обуви". Подошва пуантов моделируется с использованием легкого решетчатого полимера, который идеально подходит для контуров стопы. Атласный верх интегрируется в подошву во время печати. Ткань соединяется печатными слоями, из-за чего нет необходимости скреплять эти части специальным клеем. Такая технология создания P-rouette регулирует положение стопы, что позволяет уменьшить боль пальцев и предупредить возможные травмы для танцоров.  

    До сих пор большинство пуантов, которые носят танцоры, сделаны вручную с использованием традиционных технологий. Обычно их хватает на 10 часов длительной тренировки. Пуанты, созданные с помощью трехмерной печати, смогут служить в три раза дольше.

     


    Джерело: Buro 24/7

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