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    Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия

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    Курт Кобейн в детстве - Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия
    Курт Кобейн в детстве
    facebook.com/WASHPO

    В одноэтажном доме в Абердине, штат Вашингтон, фронтмен группы Nirvana жил с 1968 по 1984 год.

    Одноэтажный дом в Абердине, штат Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, стал объектом культурного наследия. Об этом пишет РБК с ссылкой на Facebook департамента археологии и сохранения исторического наследия штата.

    В посте сообщается, что в доме, принадлежавшем Дональду и Венди Кобейн, прошло детство Курта Кобейна в период с 1968 по 1984 год. «Именно здесь маленький голубоглазый энергичный блондин с недюжинными артистическими способностями начал заниматься музыкой», — утверждают в департаменте.

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    Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия
    Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия
    Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия
    Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия
    Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия
    facebook.com/WASHPO

    Дом внесен в реестр культурно значимых зданий.Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия