Дом Курта Кобейна стал объектом культурного наследия

В одноэтажном доме в Абердине, штат Вашингтон, фронтмен группы Nirvana жил с 1968 по 1984 год.

Одноэтажный дом в Абердине, штат Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, стал объектом культурного наследия. Об этом пишет РБК с ссылкой на Facebook департамента археологии и сохранения исторического наследия штата.

В посте сообщается, что в доме, принадлежавшем Дональду и Венди Кобейн, прошло детство Курта Кобейна в период с 1968 по 1984 год. «Именно здесь маленький голубоглазый энергичный блондин с недюжинными артистическими способностями начал заниматься музыкой», — утверждают в департаменте.

Дом внесен в реестр культурно значимых зданий.Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

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