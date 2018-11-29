Дженнифер Энистон пришлось обратиться к психоаналитику после развода с Джастином Теру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Энистон

После расставания с супругом Дженнифер Энистон, по многочисленным заявлениям близких источников, чувствовала себя счастливой и наслаждалась жизнью

Оказалось, что инсайдеры ошиблись, ведь спустя год с момента с развода актриса призналась в интервью изданию Us Weekly, что ей пришлось обратиться к помощи психотерапевта после тяжелого разрыва с Джастином Теру.

В новом выпуске журнала Us Weekly звезда «Друзей» заявила, что психотерапия «спасла ей жизнь». После трех лет брака с Джастином Теру актрисе пришлось обратиться к специалистам, чтобы прийти в себя и пережить очередной развод. Прежде Энистон убеждала журналистов, что расставание с мужем не разбило ей сердце, и различные предположения, которые строят поклонники и СМИ, ошибочны. «Никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Никто не знает, насколько чувствительна я или мой партнер. И уж тем более никто не может утверждать наверняка, что я пережила с эмоциональной точки зрения».

Полное интервью с актрисой выйдет позже, и читатели смогут сравнить версию Дженнифер Энистон с рассказом Джастина Теру. В сентябре этого года он заявил журналистам, что расставание с актрисой было безболезненным и лишенным какой-либо враждебности. «Это было неизбежно – мы медленно двигались к разрыву, и оба понимали это. Но все закончилось хорошо, никто не умер, мы не кидались друг на друга и мирно разошлись».

Джерело: popcornnews