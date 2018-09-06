Экоосознаность в моде: Burberry больше не будут сжигать нераспроданную одежду



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Еще в мае появилась информация о том, что бренд Burberry решил пересмотреть использование натурального меха в своих коллекциях, чтобы со временем и вовсе отказаться от него.

Вероятно, не в последнюю очередь на это повлияла позиция герцогини Сассекской Меган Маркл, которая выступает против использования натурального меха. Поскольку Burberry всегда были модными фаворитами королевской семьи, британский бренд задумался не только о своей меховой политике.

В последнее время модная индустрия всерьез занялась вопросами этичной моды: бренды любым способом пытаются сделать свою продукцию экологичнее и безопаснее для окружающей среды. Чтобы отвечать современным требованиям, Burberry, которых совсем недавно раскритиковали за то, что они сожгли одежду общей стоимостью около $ 38 миллионов, отказались от подобной практики. Об этом сообщается в официальном заявлении бренда.

В дебютной коллекции креативного директора Burberry Рикардо Тиши, показ которой состоится 17 сентября на неделе моды в Лондоне, не будет вещей, сделанных из натурального меха или ангорской шерсти. Как утверждают зоозащитники PETA, ангорскую шерсть получают на фермах, где жестоко обращаются с животными: мех срывают с живых кроликов — и они кричат от боли. Ранее использовать ангорскую шерсть отказались Gucci, Calvin Klein, Ralph Lauren, Anthropologie, Asos и Gap.

«Современная роскошь подразумевает социальную и экологическую ответственность, — считает Марко Гоббетти, генеральный директор Burberry. — Это мнение является ключевым для долгосрочного успеха Burberry в будущем».

Джерело: Buro 24/7