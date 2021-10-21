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    Эксперты назвали самые популярные бренды 2021 года

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    Balenciaga занял первую позицию списка, составленного по итогам третьего квартала 2021 года - Эксперты назвали самые популярные бренды 2021 года
    Balenciaga занял первую позицию списка, составленного по итогам третьего квартала 2021 года

    На второй и третьей строчках в рейтинге оказались Gucci и Dior

    Французский дом моды Balenciaga стал самым популярным брендом одежды в мире. Об этом стало известно из исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

    Согласно результату отчета, Balenciaga занял первую позицию списка, составленного по итогам третьего квартала 2021 года. Специалисты связывают популярность марки с совместной коллаборацией с рэпером Канье Уэстом, а также с созданием первой за 53 года коллекции Haute Couture.

    В то же время на второй и третьей строчках в рейтинге оказались Gucci, который в прошлом квартале одержал первенство, и Dior, опустившийся со второго места. За ними последовали бренды Prada и Louis Vuitton, которые замкнули пятерку лидеров.

    Отмечается, что в опубликованный список также вошли такие модные дома, как Nike, Bottega Veneta, Versace, Fendi и Saint Laurent, а также Moncler, Burberry, Valentino, Off-White, Loewe и другие.

    Эксперты подчеркнули, что самыми востребованными предметами гардероба, в свою очередь, стали авоська Prada, атласные туфли на каблуке Versace, тапки Bottega Veneta, кроссовки Nike React Vapor NXT и кожаные лоферы JW Anderson с цепью на союзке.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: мода и красота как быть модным
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    Эксперты назвали самые популярные бренды 2021 года