Эксперты назвали самые популярные бренды 2021 года

На второй и третьей строчках в рейтинге оказались Gucci и Dior

Французский дом моды Balenciaga стал самым популярным брендом одежды в мире. Об этом стало известно из исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Согласно результату отчета, Balenciaga занял первую позицию списка, составленного по итогам третьего квартала 2021 года. Специалисты связывают популярность марки с совместной коллаборацией с рэпером Канье Уэстом, а также с созданием первой за 53 года коллекции Haute Couture.

В то же время на второй и третьей строчках в рейтинге оказались Gucci, который в прошлом квартале одержал первенство, и Dior, опустившийся со второго места. За ними последовали бренды Prada и Louis Vuitton, которые замкнули пятерку лидеров.

Отмечается, что в опубликованный список также вошли такие модные дома, как Nike, Bottega Veneta, Versace, Fendi и Saint Laurent, а также Moncler, Burberry, Valentino, Off-White, Loewe и другие.

Эксперты подчеркнули, что самыми востребованными предметами гардероба, в свою очередь, стали авоська Prada, атласные туфли на каблуке Versace, тапки Bottega Veneta, кроссовки Nike React Vapor NXT и кожаные лоферы JW Anderson с цепью на союзке.

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