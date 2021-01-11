Эй точно 50 лет? Наоми Кэмпбелл засветила изумительную фигуру в бикини

Звезда снялась посреди пустыни

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась фотографиями в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 50-летняя знаменитость запечатлена в нескольких позах посреди африканской пустыни. Модель снялась в бикини с анималистичным принтом бренда Melissa Odabash и синем парео, которое она повязала на бедрах. Ее образ дополнили несколько подвесок и солнцезащитные очки.

Публикация набрала больше 136 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид Кэмпбелл в комментариях. «Красота!», «Ты невероятная, Наоми, вау!», «Выглядишь потрясающе», «У Наоми Кэмпбелл ноги богини», «Королева», — восхищались они.

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