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    Жизнь

    Эй точно 50 лет? Наоми Кэмпбелл засветила изумительную фигуру в бикини

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    50-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл - Эй точно 50 лет? Наоми Кэмпбелл засветила изумительную фигуру в бикини
    50-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
    Фото: @naomi

    Звезда снялась посреди пустыни

    Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась фотографиями в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

    На размещенных в сети кадрах 50-летняя знаменитость запечатлена в нескольких позах посреди африканской пустыни. Модель снялась в бикини с анималистичным принтом бренда Melissa Odabash и синем парео, которое она повязала на бедрах. Ее образ дополнили несколько подвесок и солнцезащитные очки.

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    Эй точно 50 лет? Наоми Кэмпбелл засветила изумительную фигуру в бикини
    Эй точно 50 лет? Наоми Кэмпбелл засветила изумительную фигуру в бикини
    Эй точно 50 лет? Наоми Кэмпбелл засветила изумительную фигуру в бикини
    Эй точно 50 лет? Наоми Кэмпбелл засветила изумительную фигуру в бикини
    Эй точно 50 лет? Наоми Кэмпбелл засветила изумительную фигуру в бикини
    instagram.com/naomi/

    Публикация набрала больше 136 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид Кэмпбелл в комментариях. «Красота!», «Ты невероятная, Наоми, вау!», «Выглядишь потрясающе», «У Наоми Кэмпбелл ноги богини», «Королева», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

    Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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