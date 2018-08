Фанаты зря радовались: Дженнифер Лопес официально опровергла слухи о помолвке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

После того, как Дженнифер Лопес опубликовала фото, где на ее безымянном пальце виднелось кольцо с внушительным камнем, поползли слухи о ее помолвке с Алексом Родригесом

Однако все это время певица никак не комментировала ситуацию, но на радиошоу Cubby and Carolina in the Morning расставила все точки над «i».

На вопрос ведущих, когда Джей готовится выйти замуж, она не увиливая от ответа призналась, что предложения еще не получала:

«Мы не помолвлены», - честно ответила артистка.

Правда она поспешила уверить всех, что этот факт ее ничуть не расстраивает. По словам звезды, они с Алексом и без штампа в паспорте прекрасно живут, а их дети дружат между собой. Одним словом — идиллия.

«Мы дополняем друг друга. Я счастлива! А наши дети отлично ладят друг с другом. Они удивительные», — заявила Джей Ло.

Напомним, Дженнифер встречается с Алексом Родригесом чуть больше года. Они познакомились в 2005 году, однако тогда певица была замужем за Марком Энтони, а Алексу было не до отношений. После первой встречи они не виделись вплоть до минувшей весны. Случайно столкнувшись на улице, между ними завязался разговор, и уже после нескольких свиданий они улетели отдыхать на Багамы.

Джерело: graziamagazine.ru