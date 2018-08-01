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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян осудили за пропаганду анорексии

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    Ким Кардашьян - Ким Кардашьян осудили за пропаганду анорексии
    Ким Кардашьян

    В прошедшие выходные представительницы клана Кардашьян-Дженнер стали гостьями благотворительного турнира по покеру в Лос-Анджелесе

    В процессе подготовки к мероприятию Ким Кардашьян выложила несколько Stories с видео, на которых слышно, как она разговаривает с сестрами — Хлое Кардашьян и Кендалл Дженнер.

    На видео троица обсуждает «новую» фигуру Ким, которая заметно похудела и недавно рассекретила свой вес, Сестры хвалят тонкие руки и талию звезды и советуют ей впредь питаться только сельдереем, водой и воздухом, чтобы сохранить форму. После чего одна из сестер называет Ким «анорексичкой», а та отвечает «спасибо».

    После этого видео в комментариях под постами Ким в Instagram появились записи пользователей, отмечающих, что анорексия — это болезнь и не повод ни для шуток, ни для комплиментов.

    «Шутить об анорексии не только неправильно, но даже вредно и опасно. Особенно учитывая, что у Ким столько юных и впечатлительных подписчиц», — прокомментировала ситуацию Кристина Сафран, соучредительница некоммерческой организации Project HEAL, помогающей людям с расстройствами пищевого поведения.

    Джерело: graziamagazine.ru

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