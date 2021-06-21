Гала-концерт с лучшими певцами Украины. Киевская опера на Подоле эффектно закрывает сезон

На сцене будут петь звезды Киевской оперы и ведущих оперных театров мира

27 июня 2021 в Киевской опере (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) состоится Гала-концерт по случаю закрытия 39-го театрального сезона.

Театр подведет итоги непростого, но яркого года, в котором состоялись премьеры 4 опер, балета, уникальных концертных циклов «Украинский диптих» и «От чувств». Во время концерта будут исполнены фрагменты из опер украинских композиторов, а также мировая классика - оперы «Богема» Дж. Пуччини, «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно и «Viva la mamma» Г. Доницетти - на украинском.

Сегодня, Киевская опера - единственный украинский театр, стратегия которого предусматривает исполнение оперной классики украинской, для содействия пониманию этого стереотипно сложного жанра можно более широкой аудиторией.

На сцене будут петь звезды Киевской оперы и ведущих оперных театров мира, в частности, Андрей Бондаренко, Александр Киреев, Ольга Фомичева, Дарья Миколенко, Дмитрий Фощанка, Анастасия Поважна и Юлия Засимова. За дирижерским пультом будут стоять дирижеры театра: Виктор Плоскина, Владимир Кожухарь, Дилявер Осман, Сергей Голубничий, а также приглашенный дирижер Василий Василенко.

Уже сейчас Киевская опера готовится к следующему насыщенного событиями юбилейного 40-го сезона. Откроет его суперпремьера бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «The School of Rock» на украинском языке.