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    Сестры возродили забытое ремесло, от которого захватывает дух (фото)

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    Сестры возродили забытое ремесло, от которого захватывает дух (фото)

    В будущем девушки планируют заниматься оформлением интерьеров отелей

    Сестры из Кракова (Польша) Агнешка Косаковска и Ева Зелинска занимаются производством позолоченной кожи. Позолоченная кожа — декоративный материал, известный своей исключительной красотой и мерцающими тиснеными узорами, созданными вручную.

    Когда-то изделиями из такой кожи украшались самые роскошные интерьеры, включая замки и дворцы. Сейчас изготовлением красивейшего декоративного материала занимается такое маленькое количество людей, что их можно пересчитать по пальцам.

    Производство позолоченной кожи — это чрезвычайно трудоемкое ремесло, которое включает в себя множество этапов, требующих высокой точности. Среднее время изготовления одного изделия из позолоченной кожи — пять месяцев, пишет The First News.2

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    Сестры возродили забытое ремесло, от которого захватывает дух (фото)
    Сестры возродили забытое ремесло, от которого захватывает дух (фото)
    Сестры возродили забытое ремесло, от которого захватывает дух (фото)

    «Для нас производство позолоченной кожи — это скорее миссия, чем-то, что мы делаем ради прибыли. Мы унаследовали технологию производства от наших родителей, которые начали искать методы консервации этого материала еще в 90-х годах. Консервация позолоченной кожи популярна, а вот производство — нет. Насколько нам известно, мы единственные в Польше, кто имеет собственную мастерскую по производству позолоченной кожи», — говорят сестры.

    В настоящее время Агнешка и Ева занимаются дизайном аксессуаров из позолоченной кожи (сумок, кошельков, украшений и т. д.). Также уникальным декоративным материалом сестры оформили винный погреб в Гданьске, церковь на Подлясье и интерьер ресторана Wierzynek на главной рыночной площади Кракова.

    В будущем девушки планируют заниматься оформлением интерьеров отелей, а также созданием эксклюзивных подарков из позолоченной кожи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: искусство
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