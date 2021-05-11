Сестры возродили забытое ремесло, от которого захватывает дух (фото)

В будущем девушки планируют заниматься оформлением интерьеров отелей

Сестры из Кракова (Польша) Агнешка Косаковска и Ева Зелинска занимаются производством позолоченной кожи. Позолоченная кожа — декоративный материал, известный своей исключительной красотой и мерцающими тиснеными узорами, созданными вручную.

Когда-то изделиями из такой кожи украшались самые роскошные интерьеры, включая замки и дворцы. Сейчас изготовлением красивейшего декоративного материала занимается такое маленькое количество людей, что их можно пересчитать по пальцам.

Производство позолоченной кожи — это чрезвычайно трудоемкое ремесло, которое включает в себя множество этапов, требующих высокой точности. Среднее время изготовления одного изделия из позолоченной кожи — пять месяцев, пишет The First News.2

«Для нас производство позолоченной кожи — это скорее миссия, чем-то, что мы делаем ради прибыли. Мы унаследовали технологию производства от наших родителей, которые начали искать методы консервации этого материала еще в 90-х годах. Консервация позолоченной кожи популярна, а вот производство — нет. Насколько нам известно, мы единственные в Польше, кто имеет собственную мастерскую по производству позолоченной кожи», — говорят сестры.

В настоящее время Агнешка и Ева занимаются дизайном аксессуаров из позолоченной кожи (сумок, кошельков, украшений и т. д.). Также уникальным декоративным материалом сестры оформили винный погреб в Гданьске, церковь на Подлясье и интерьер ресторана Wierzynek на главной рыночной площади Кракова.

В будущем девушки планируют заниматься оформлением интерьеров отелей, а также созданием эксклюзивных подарков из позолоченной кожи.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.