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    Жизнь

    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой

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    Голливудский актер Бен Аффлек - Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер Бен Аффлек

    Друзья артиста хотят, чтобы он взял перерыв в отношениях

    Американский актер Бен Аффлек дал обет безбрачия после разлуки с актрисой Аной де Армас. Об этом сообщил приятель артиста британскому таблоиду The Mirror.

    По словам инсайдера, друзья Аффлека хотят, чтобы он взял перерыв в отношениях, поработал над собой и детьми: «Бен и сам признает, что ему было бы лучше какое-то время побыть одному». Источник издания подчеркнул, что артист собирается побыть один, «только если не произойдет чудо и Армас не вернется».

    Ранее сообщалось о том, что 48-летний актер расстался с 32-летней звездой фильма «Достать ножи» Армас. Источники утверждали, что пара разошлась мирно.

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    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой
    Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой

    Ранее «Скотч» рассказывал, что беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает на карантине.

    «Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц», - сказала девушка.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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