Голливудский актер дал обет безбрачия после разлуки с любимой

Друзья артиста хотят, чтобы он взял перерыв в отношениях

Американский актер Бен Аффлек дал обет безбрачия после разлуки с актрисой Аной де Армас. Об этом сообщил приятель артиста британскому таблоиду The Mirror.

По словам инсайдера, друзья Аффлека хотят, чтобы он взял перерыв в отношениях, поработал над собой и детьми: «Бен и сам признает, что ему было бы лучше какое-то время побыть одному». Источник издания подчеркнул, что артист собирается побыть один, «только если не произойдет чудо и Армас не вернется».

Ранее сообщалось о том, что 48-летний актер расстался с 32-летней звездой фильма «Достать ножи» Армас. Источники утверждали, что пара разошлась мирно.

Ранее «Скотч» рассказывал, что беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает на карантине.

«Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц», - сказала девушка.