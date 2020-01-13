Гриценко показал трогательное видео, как в его семье встречают Новый год



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Анатолий Гриценко украшает новогоднюю елку Скриншот с видео

Анатолий Гриценко рассказал, что Новый год всегда отмечает в семейном кругу

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко опубликовал видеоролик, как его семья встречала Новый год. Гриценко отметил в Фейсбуке, что «летописцем/режиссером» видео выступила его младшая дочь Анна.

Ранее лидер «Гражданской позиции» рассказывал, что Новый год всегда отмечает в кругу семьи на даче.

«С 2004 года, когда построили дачу, это уже стало семейным гнездом, куда семья слетается и летом, и под Новый год. 2019-й встретим так же ... Традиционно все вместе украшаем елку. Как и большинство украинцев, делаем это за день-два до Нового года.

Сначала долго пересматриваем игрушки. Среди них есть купленные еще во времена, когда мы сами были детьми, делимся воспоминаниями с малышами. Ежегодно добавляются новые и новые игрушки. Дом внутри тоже ярко украшаем, - рассказал Гриценко.