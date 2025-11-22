Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку». Коли очікувати кошти?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку». Коли очікувати кошти?
Зеленський провів нараду з урядовцями
фото: Офіс президента

Обсяг програми цього року буде більшим

Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку» через «Дію» або мережу «Укрпошти». Більш як два мільйони заявок оформили на дітей. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями.

Перші виплати за програмою «Зимова підтримка» почнуться наступного тижня. Кошти можна буде використовувати до кінця червня 2026 року. Але оформити заявку на підтримку потрібно до Різдва – 24 грудня.

«Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить», – написав Зеленський.

Нагадаємо, 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання 6,5 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Її зможуть отримати громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, 18 листопада «Укрпошта» розпочала прийом заявок на виплату 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни).

До слова, у перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» надійшов перший мільйон заявок. Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 грн. Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня.

Читайте також:

Теги: гроші Укрпошта Володимир Зеленський президент батьки вітаміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський подякував Ердогану за допомогу
Зустріч Зеленського та Ердогана, рятувальні роботи у Тернополі. Головне за 19 листопада
19 листопада, 21:21
У Тернополі в будинок могла влучити ракета Х-101
Ракета Х-101 могла поцілити в будинок у Тернополі – Ігнат
19 листопада, 13:11
Президент наголосив, що кошти можна буде використати протягом тривалого терміну
Зеленський розповів про старт «Зимової підтримки»
15 листопада, 13:18
Яку головну задачу поставив Путін?
У Росії стартувала прихована мобілізація
10 листопада, 11:01
Зеленський відзначив результати спецоперацій на Донеччині
Зеленський відзначив ефективність військових на Донеччині
5 листопада, 21:09
Президент доручив Уряду сформувати та запустити пакет соціальних програм підтримки українців цієї зими
Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від уряду
1 листопада, 22:20
Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця м. Тернопіль
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
31 жовтня, 09:54
Дональд Трамп очікує вирішення торгових проблем під час зустрічі з Сі
Трамп очікує «чудову зустріч» із Сі Цзіньпіном
29 жовтня, 08:56
Зеленський: Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
25 жовтня, 13:05

Особисті фінанси

Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку». Коли очікувати кошти?
Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку». Коли очікувати кошти?
«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх
«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх
«Зимова підтримка»: стартувала подача заявок на отримання 6500 грн
«Зимова підтримка»: стартувала подача заявок на отримання 6500 грн
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні
Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні
Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей
Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua