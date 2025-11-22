Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку». Коли очікувати кошти?

Обсяг програми цього року буде більшим

Майже 10 мільйонів українців подали заявку на «Зимову підтримку» через «Дію» або мережу «Укрпошти». Більш як два мільйони заявок оформили на дітей. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями.

Перші виплати за програмою «Зимова підтримка» почнуться наступного тижня. Кошти можна буде використовувати до кінця червня 2026 року. Але оформити заявку на підтримку потрібно до Різдва – 24 грудня.

«Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить», – написав Зеленський.

Нагадаємо, 21 листопада розпочався прийом заявок на отримання 6,5 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Її зможуть отримати громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування винятково на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, 18 листопада «Укрпошта» розпочала прийом заявок на виплату 1 тис. грн у межах програми «Зимова підтримка». Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни).

До слова, у перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» надійшов перший мільйон заявок. Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 грн. Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня.