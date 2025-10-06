Головна Країна Події в Україні
Український журналіст втратив ногу після атаки російського дрона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворожий дрон атакував журналіста 3 жовтня коло Дружківки
фото: Instagram/Ukrainian photographers

На Донеччині французький журналіст та журналіст Kyiv Independent потрапили під обстріл

Медики ампутували ногу фотожурналісту Георгію Іванченку після поранення внаслідок атаки російського дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його подругу і колегу Ольгу Ковальову.

Як зазначила Ковальова, під час роботи на передовій журналіст отримав тяжке поранення та втратив багато крові. Через це лікарі були змушені ампутувати йому ногу. Колеги Іванченка зазначили, що попереду чекають численні операції, тривалий процес реабілітації та протезування.

Георгій Іванченко – харківський фотограф, який працює з лютого 2022 року. З перших місяців повномасштабного вторгнення він почав співпрацювати з Associated Press та European Pressphoto Agency.

Нагадаємо, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав поранення. 

Зазначається, що російський дрон атакував журналістів у пʼятницю вранці коло Дружківки Донецької області. Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі прес-офіцера. Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

У 2020 році Лаллікан вперше поїхав у зону активного конфлікту – висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії. Це стало поворотним моментом у його кар’єрі. Він відкрив для себе покликання – ділитися голосами людей, які опинилися у вирі конфліктів.

У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Лаллікан приїхав в Україну. З того часу він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини – шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі російської агресії.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття рідним, близьким та колегам французького фотожурналіста Антоні Лаллікана.

