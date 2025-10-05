Боронив Україну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Згадаймо Романа Голодняка

У 2024 році Роман Голодняк став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

До війни Роман Голодняк служив дяком-регентом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Голодняка.

Захисник України Роман Голодняк на позивний Святий загинув 25 вересня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Роман Голодняк народився 11 липня 1978 року у селі Коросно Львівського району Львівської області. Навчався у Короснянському закладі загальної середньої освіти І‑ІІ ступенів Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області. Згодом здобув професію столяра-паркетника у Перемишлянському професійному ліцеї. Пізніше закінчив Дяківсько-регентський інститут Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

Роман віддано служив Богові та людям, працюючи дяком-регентом у храмах сіл Під’ярків, Ганачівка та Селиська. Усе своє життя вів громади у молитві, підтримував людей вірою та надією.

Зі слів рідних, відзначався життєрадісністю та позитивом. Любив музику та спів, умів згуртовувати довкола себе людей, відзначався щирістю, добротою і відданістю. Він був люблячим чоловіком і батьком, прикладом честі, гідності та мужності.

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому та донецькому напрямку у складі 125‑ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Побратими дали йому позивний «Святий» за глибоку віру та віддане служіння.

Поховали захисника 3 жовтня 2025 року на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського кладовища у Львові.

У Романа Голодняка залишилися дружина, син та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.