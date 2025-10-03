Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія намагається посварити союзників України – розвідка Данії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагається посварити союзників України – розвідка Данії
Кремль веде гібридну війну проти Данії та Заходу, аби зірвати підтримку Києва
фото з відкритих джерел

Кремль використовує військові та політичні засоби тиску, щоб уникати прямого збройного конфлікту, але водночас впливати на рішення союзників

Росія намагається створити невизначеність і посіяти розбрат серед союзників, щоб зменшити допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Служби оборонної розвідки Данії Томаса Аренкіля в DR.

Росія веде гібридну війну проти Данії та західних країн, заявив голова Служби оборонної розвідки Данії (FE) Томас Аренкіль. За його словами, Кремль використовує військові та політичні засоби тиску, щоб уникати прямого збройного конфлікту, але водночас впливати на рішення союзників.

«Росія хоче, щоб ми вірили в неминучу загрозу війни, і вони хочуть, щоб ми жили з цим страхом», – наголосив Аренкіль.

Він підкреслив, що Росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці Росії.

За словами очільника, Росія використовує проти нас засоби, які були б немислимі до війни в Україні, заявили вони. «Ми хочемо продемонструвати військову силу, не вступаючи в прямий збройний конфлікт», – сказав керівник FE. 

Нагадаємо, що колишній прем’єр Чехії та лідер опозиційної партії ANO Андрей Бабіш заявив, що у разі перемоги його сили на парламентських виборах у жовтні скасує «чеську ініціативу з боєприпасів» для України. Він вважає, що програма коштує надто дорого платникам податків і має проблеми з якістю та постачальниками. Водночас чинна влада Чехії наголошує, що зупинка ініціативи буде подарунком для Путіна і загрожуватиме безпеці всієї Європи.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський дрон порушив повітряний простір Румунії. Ліпавський назвав інцидент провокацією, заявивши, що не вірить у російські «помилки». Він наголосив, що як союзники по НАТО, вони залишаються пильними.


 
 

Читайте також:

Теги: росія війна гібридна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Україні вийти з війни і не перетворити її на одвічну
Наша справжня незалежність – це не «геть від Москви»
8 вересня, 15:21
Чи бив ворог «Ярсом» по Дніпру?
Чи бив ворог «Ярсом» по Дніпру?
Вчора, 11:19
Захарова заявила, що ідеї введення іноземних військ в Україну неприпустимі
Росія озвучила табу на переговорах
4 вересня, 04:05
За оцінкою Санду, Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання вибори у 2024 році
Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
14 вересня, 18:59
Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині
Сили оборони зачистили від росіян Панківку на Донеччині
15 вересня, 11:34
Нині триває 1301-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року
16 вересня, 08:17
Водночас, виробники дронів і ракет продовжують збільшувати оклади для нових кадрів
У Росії військові заводи скоротили зарплату та найм людей
23 вересня, 03:11
Аналітики ISW мають докази, що фактично російські війська контролюють лише близько 3434 кв. км
Росія завищує досягнення на фронті в Україні – ISW
26 вересня, 09:26
Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса доповіли Зеленському
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
26 вересня, 16:09

Соціум

Росія намагається посварити союзників України – розвідка Данії
Росія намагається посварити союзників України – розвідка Данії
Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву
Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву
У Красноярському краї розбився літак Ан-2: є загиблий
У Красноярському краї розбився літак Ан-2: є загиблий
BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники
BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники
На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
На що міленіали та зумери витрачають свою відпустку: дослідження
Атаковано НПЗ в Орську за 1400 км від кордону України
Атаковано НПЗ в Орську за 1400 км від кордону України

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua