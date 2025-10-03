Росія намагається посварити союзників України – розвідка Данії

Кремль використовує військові та політичні засоби тиску, щоб уникати прямого збройного конфлікту, але водночас впливати на рішення союзників

Росія намагається створити невизначеність і посіяти розбрат серед союзників, щоб зменшити допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Служби оборонної розвідки Данії Томаса Аренкіля в DR.

Росія веде гібридну війну проти Данії та західних країн, заявив голова Служби оборонної розвідки Данії (FE) Томас Аренкіль. За його словами, Кремль використовує військові та політичні засоби тиску, щоб уникати прямого збройного конфлікту, але водночас впливати на рішення союзників.

«Росія хоче, щоб ми вірили в неминучу загрозу війни, і вони хочуть, щоб ми жили з цим страхом», – наголосив Аренкіль.

Він підкреслив, що Росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці Росії.

За словами очільника, Росія використовує проти нас засоби, які були б немислимі до війни в Україні, заявили вони. «Ми хочемо продемонструвати військову силу, не вступаючи в прямий збройний конфлікт», – сказав керівник FE.

Нагадаємо, що колишній прем’єр Чехії та лідер опозиційної партії ANO Андрей Бабіш заявив, що у разі перемоги його сили на парламентських виборах у жовтні скасує «чеську ініціативу з боєприпасів» для України. Він вважає, що програма коштує надто дорого платникам податків і має проблеми з якістю та постачальниками. Водночас чинна влада Чехії наголошує, що зупинка ініціативи буде подарунком для Путіна і загрожуватиме безпеці всієї Європи.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський дрон порушив повітряний простір Румунії. Ліпавський назвав інцидент провокацією, заявивши, що не вірить у російські «помилки». Він наголосив, що як союзники по НАТО, вони залишаються пильними.





