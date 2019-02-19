Хью Джекман раскрыл рецепт крепкого брака



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Хью Джекман с супругой

Актер Хью Джекман как никто другой знает секреты крепких отношений

Со своей женой, Деборой Ли Фёрнесс, актер вместе уже более 20 лет. Они познакомились, когда Хью было всего 26, а Деборе уже 39, однако по сей день Джекман называет свою супругу самой большой любовью его жизни. И вот недавно он рассказал о том, в чем же их секрет счастья.

В одном из своих новых интервью актер говорит: «У нас действует правило двух недель. Мы никогда не расстаемся больше, чем на 14 дней, нет ничего, что могло бы удержать нас вдали друг от друга на большее количество времени. Этому правилу мы следуем уже 25 лет». Джекман также добавил, что честность – это самое важное в отношениях. Он утверждает, что горькая правда намного лучше сладкой лжи. «Даже если это постыдно, если ты смущен, даже если ты облажался, правда важна. Если вы можете доверять друг другу, это великолепно. Моя жена знает обо мне больше, чем кто-либо в мире», – добавляет Хью.

Похоже, к советам звезды действительно можно прислушаться, ведь он и его жена подают достойный пример не только своим приемным детям, но и всем фанатам, которые мечтают о настоящей любви. Джекман не раз признавался, что Дебора для него сразу стала единственной и той самой, и он никогда не менял своего мнения.

Джерело: popcornnews