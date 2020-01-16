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    Жизнь

    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)

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    <p>Престарелые актеры удивили фанатов</p> <div></div> - Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)

    Престарелые актеры удивили фанатов

    Актеры не сдержали чувств на красной дорожке

    Вчера в лондонском кинотеатре «Одеон» состоялась премьера сериала «Звездный путь: Пикар», который расскажет историю легендарного персонажа Жана-Люка Пикара, его роль все еще играет 79-летний сэр Патрик Стюарт. На красной дорожке собралось не так много знаменитостей, но фотографам, пришедшим осветить премьеру, все же не пришлось скучать.

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    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)
    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)
    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)
    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)
    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)
    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)
    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)
    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)
    Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)

    Старый друг Стюарта (и тоже обладатель почетного титула сэра), 80-летний Иэн Маккеллен не смог сдержать своих чувств радости и гордости за Патрика и поцеловал в губы прямо на глазах его жены Санни, на месте которой мы бы уже начали ревновать: сэр Маккеллен - один из главных и самых активных гей-активистов Голливуда.

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