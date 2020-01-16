Иэн Маккелен и Патрик Стюарт страстно поцеловались на премьере сериала «Звездный путь» (фото)



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Престарелые актеры удивили фанатов

Актеры не сдержали чувств на красной дорожке

Вчера в лондонском кинотеатре «Одеон» состоялась премьера сериала «Звездный путь: Пикар», который расскажет историю легендарного персонажа Жана-Люка Пикара, его роль все еще играет 79-летний сэр Патрик Стюарт. На красной дорожке собралось не так много знаменитостей, но фотографам, пришедшим осветить премьеру, все же не пришлось скучать.

Старый друг Стюарта (и тоже обладатель почетного титула сэра), 80-летний Иэн Маккеллен не смог сдержать своих чувств радости и гордости за Патрика и поцеловал в губы прямо на глазах его жены Санни, на месте которой мы бы уже начали ревновать: сэр Маккеллен - один из главных и самых активных гей-активистов Голливуда.