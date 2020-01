Названы имена актеров, которые сыграют в сериале по «Властелину колец»

В списке – актеры из «Игры престолов»

В списке есть Морфидд Кларк, Маркелла Кавена и Джозеф Моул, об участии которых уже было известно, а также Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Исмаэль Крус Кордова, Эма Хорват, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерс и Дэниел Уэйман.

В компании не рассказали, кого сыграют эти актеры. Пока известно, что Галадриэль сыграет Морфидд Кларк, а Роберт Арамайо, который был молодым Недом Старком в «Игре престолов», сыграет персонажа по имени Белдор. Маркелле Кавене досталась роль Тайры, а Джозеф Моул (Бенджен Старк в «Игре престолов») сыграет главного злодея Орена.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD.