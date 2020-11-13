Илон Маск за день сдал четыре теста на Covid-19 и получил разные результаты

По словам главы SpaceX, у него симптомы обычной простуды

Глава компании SpaceX Илон Маск за один день получил два положительных и два отрицательных теста на коронавирус. Об этом он сообщил в твиттере.

«Творится что-то крайне сомнительное. Сдал сегодня четыре теста на Covid. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены от BD (производитель тестов)», — пишет бизнесмен.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Позже он добавил, что решил сдать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы через 24 часа. На вопрос подписчиков о симптомах Маск ответил, что у него симптомы обычной простуды.

В марте Илон Маск называл глупостью панику вокруг пандемии коронавируса. В апреле он резко раскритиковал режим самоизоляции, заявив, что ограничения нарушают свободу американцев. Сейчас предприниматель не уточнил, собирается ли изолироваться.