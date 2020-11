Илон Маск за день сдал четыре теста на Covid-19 и получил разные результаты

Глава компании SpaceX Илон Маск за один день получил два положительных и два отрицательных теста на коронавирус. Об этом он сообщил в твиттере.

«Творится что-то крайне сомнительное. Сдал сегодня четыре теста на Covid. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены от BD (производитель тестов)», — пишет бизнесмен.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.