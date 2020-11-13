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    Жизнь

    Илон Маск за день сдал четыре теста на Covid-19 и получил разные результаты

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    Глава компании SpaceX Илон Маск - Илон Маск за день сдал четыре теста на Covid-19 и получил разные результаты
    Глава компании SpaceX Илон Маск

    По словам главы SpaceX, у него симптомы обычной простуды

    Глава компании SpaceX Илон Маск за один день получил два положительных и два отрицательных теста на коронавирус. Об этом он сообщил в твиттере.

    «Творится что-то крайне сомнительное. Сдал сегодня четыре теста на Covid. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены от BD (производитель тестов)», — пишет бизнесмен.

    Позже он добавил, что решил сдать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы через 24 часа. На вопрос подписчиков о симптомах Маск ответил, что у него симптомы обычной простуды.

    В марте Илон Маск называл глупостью панику вокруг пандемии коронавируса. В апреле он резко раскритиковал режим самоизоляции, заявив, что ограничения нарушают свободу американцев. Сейчас предприниматель не уточнил, собирается ли изолироваться.

    Теги: Илон Маск коронавирус
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