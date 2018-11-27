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    Жизнь

    Испорченная репутация и штраф: Жерар Пике сел за руль без прав

    • Розсилка
    Жерар Пике - Испорченная репутация и штраф: Жерар Пике сел за руль без прав
    Жерар Пике
    FootballHD

    У защитника «Барселоны» вновь неприятности с законом из-за использования недействительного водительского удостоверения

    Жерару Пике грозило до шести лет тюрьмы, но в итоге ему просто придется выплатить довольно внушительную сумму денег.

    С поличным - то есть без этих самых прав - футболиста поймали еще в августе этого года на главной торговой улице Барселоны а Пасео де Грасиа, однако Пике и до этого попадался на дороге за различные правонарушения. Так, в 2014 году он начал пререкаться с сотрудниками полиции, которые уличили его в парковке в неположенном месте. Тогда спортсмен отделался 10 тысячами штрафа и подпорченной репутацией.

    В Испании к водительским правам привязывается 12 баллов, и за каждое правонарушение баллы могут списать. С такой ситуацией и столкнулся Пике, который исчерпал свое количество баллов и теперь вынужден пройти курс для получения новой водительской лицензии.

    Джерело: Hello!

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