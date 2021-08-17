Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)

Необычные картины молодого художника полностью состоят из старой обуви: он разрезает ее на мелкие части, а потом собирает их в большой коллаж

26-летний художник Аристид Куам из Абиджана (Кот-д'Ивуар) несколько раз в неделю прочесывает местные пляжи в поисках выброшенных шлепанцев и другой обуви. Окружающие часто принимают его за уличного торговца или сумасшедшего, но парень собирает мусор не из-за собственного безумия: он превращает его в произведения искусства, чтобы спасти Землю от загрязнения пластиковыми отходами (из пластика часто делают подошву).

«Старая обувь — это мусор, который люди бросают в море, но оно приносит его обратно, потому что не хочет забирать. Я превращаю ношенную обувь в искусство, оживляя предметы, которые обычно часто лежат на пляже», — говорит Аристид.

Необычные картины молодого художника полностью состоят из старой обуви: он разрезает ее на мелкие части, а потом собирает их в большой коллаж, создавая фигуры, абстракции и портреты известных людей. Всего за несколько лет оригинальные и экологичные работы Аристида привлекли внимание самых влиятельных деятелей искусства Кот-д'Ивуара, и поэтому они стали активно выставляться в лучших галереях не только в родной стране художника, но и за рубежом, пишет Reuters.

«Моя цель — заставить людей задуматься о проблемах окружающей среды, чтобы создать на Земле лучшую жизнь», — признался художник.

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».