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    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)

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    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)

    Необычные картины молодого художника полностью состоят из старой обуви: он разрезает ее на мелкие части, а потом собирает их в большой коллаж

    26-летний художник Аристид Куам из Абиджана (Кот-д'Ивуар) несколько раз в неделю прочесывает местные пляжи в поисках выброшенных шлепанцев и другой обуви. Окружающие часто принимают его за уличного торговца или сумасшедшего, но парень собирает мусор не из-за собственного безумия: он превращает его в произведения искусства, чтобы спасти Землю от загрязнения пластиковыми отходами (из пластика часто делают подошву).

    «Старая обувь — это мусор, который люди бросают в море, но оно приносит его обратно, потому что не хочет забирать. Я превращаю ношенную обувь в искусство, оживляя предметы, которые обычно часто лежат на пляже», — говорит Аристид.

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    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)
    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)
    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)
    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)
    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)
    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)
    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)

    Необычные картины молодого художника полностью состоят из старой обуви: он разрезает ее на мелкие части, а потом собирает их в большой коллаж, создавая фигуры, абстракции и портреты известных людей. Всего за несколько лет оригинальные и экологичные работы Аристида привлекли внимание самых влиятельных деятелей искусства Кот-д'Ивуара, и поэтому они стали активно выставляться в лучших галереях не только в родной стране художника, но и за рубежом, пишет Reuters.

    «Моя цель — заставить людей задуматься о проблемах окружающей среды, чтобы создать на Земле лучшую жизнь», — признался художник.

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    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: искусство мусор
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    Ивуариец превращает обувь в произведения искусства, чтобы спасти планету (фото)