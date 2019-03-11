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    История любви в 30-ти снимках. Дженнифер Лопес выходит замуж за Алекса Родригеса

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    История любви в 30-ти снимках. Дженнифер Лопес выходит замуж за Алекса Родригеса
    instagram.com/jlo

    Эту звездную пару мы уже привыкли воспринимать как настоящую семью

    Дженифер Лопес и Алекс Родригес так много времени проводят друг с другом и с детьми, которые отлично ладят между собой, что некоторые фанаты утверждали, что папа тайно оформила свои отношения. Но, как оказалось, между Джей Ло и Алексом все только начинается.

    Неувядающая и оборожительная певица и актриса Дженнифер Лопес обручилась со своим возлюбленным, известным бесболистом и миллионером Алексом Родригесом. 

    Фото с заветным обручальным колечком на пальце появилось в Instagram счастливых новоиспеченных жениха и невесты.

    Артистка и спортсмен опубликовали одинаковый кадр, сделанный на морском побережье на фоне заката. Алекс бережно держит руку возлюбленной, а на ее безымянном пальце сверкает кольцо с бриллиантом внушительного размера.   

    Подписано фото многозначительно – «Она сказала «да». 

    Пара вместе уже два года и поклонники с нетерпением ждали, когда их Джей Ло снова пойдет под венец. Сделал спортсмен предложение во время совместного отпуска на Багамских островах. Пока Родригес и Лопес не раскрывают никаких подробностей будущей свадьбы.

    Напомним, что Алекс Родригес и Дженнифер Лопес вместе с 2017 года, хотя знакомы уже 14 лет. Для певицы, которой этим летом исполнится 50, это будет уже четвертый брак. 

    После замужества с певцом Марком Энтони у нее есть двое детей-близнецов. У 43-летнего Родригеса также есть двое дочек. 

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    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
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    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Родригес души не чает в своей невесте. Он сопровождает ее всюду, а также с гордостью делится фото и видео с ее участием в соцсетях.

    Джерело: vogue.ua

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