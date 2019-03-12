Снова влипла в скандал. Певица Maruv заявила, что будет болеть за РФ на «Евровидении-2019»



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Победительница Нацотбора-2019, которая отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе, шокировала украинских патриотов

Популярная украинская певица Maruv в феврале этого года победила в Нацотборе на «Евровидении-2019», ошарашила своих поклонников и украинских патриотов очередным заявлением, которое связано с РФ

На своей странице в соцсети, артистка ответила на вопросы фолловеров, одним из которых касался международного песенного конкурса «Евровидении-2019».

По словам Maruv, она будет болеть за Сергея Лазарева, который в этом году представит РФ на песенном конкурсе, и по прогнозам букмекеров имеет не плохие шансы на победу.

«Из-за моего хорошего отношения к Сереже, и у нас с ним классная, интересная общая история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, кроме этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное», - сказала певица.

Также артистка рассказала, что в начале апреля планирует отправиться в РФ на гастроли, а в начале осени - во всеукраинский тур.

Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе. Причиной стали отказы исполнителей ехать в Израиль из-за чрезмерной политизации Нацотбора-2019.

Стоит отметить, что если победа достанется представителю России, то Украина может отказаться от участия в конкурсе и в следующем году.