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«Я виживаю». 82-річна художниця з Києва назвала розмір своєї пенсії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Людмила Голота розповіла, чи вдається їй продавати свої картини
фото: Іnstagram.com/angelina_pichik

Художниця поділилася історією свого життя 

82-річна художниця Людмила Голота мешкає у Києві та намагається заробляти на улюбленій справі. Жінка назвала розмір своєї пенсії та зізналася, чи влаштовує її ця сума. Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки Ангеліни Пичик.

Людмила Голота розповіла, що не знає, скільки потрібно грошей для комфортного життя у Києві, оскільки виживає у столиці через розмір своєї пенсії.

«Про комфортне життя я не знаю. Я виживаю», – зауважила жінка та зазначила, що отримує близько 7 тис. грн на місяць. За словами пенсіонерки, їй трохи допомагають рідні, однак вона все одно економить. «Трошки допомагають родичі. Дуже скромно живу. Вранці я беру там якусь сотню, півтори, що я повинна вкластися (у магазині, – «Главком»)», — поділилася киянка.

За професією Людмила Голота художниця. Нині вона намагається продавати свої картини, деякі з них знаходять своїх власників. Також Людмила Голота розповіла про свого чоловіка, Адама Крвавича, який був відомим художником та викладачем.

«Народилась я під час війни у 1943 році у Киргизії, в місті Пржевальськ. Батько інженер за освітою. Вони з мамою вчилися в кораблебудівному інституті. Відправили до Львова, потім у Миколаїв. Там він був інженером. З 1951 року я вже в Києві», – розповіла жінка.

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Коли відео з історією Людмили Голоти стало популярним у мережі, українці почали пропонувати їй співпрацю та виявили бажання придбати її картини:

  • «Будь ласка, запитуйте в таких людей, як можна придбати їхні картини або іншим способом підтримати їх. Нас багато, і ми щиро хочемо допомагати таким людям».
  • «А де можна придбати картини цієї пані?» – написала співачка KOLA.
  • «Буду вдячна якщо вам вдасться тут розказати де можна придбати картину пані Людмили».
  • «Гарна, розумна, інтелігентна пані. Дуже мені імпонує».

Згодом Людмила Голота ще раз зустрілася з Ангеліною Пичик. Блогерка показала пенсіонерці десятки коментарів із підтримкою та запитами про можливість придбати її картини.

Зазначимо, що серед робіт Людмили Голоти згадуються такі картини, як «Українські народні думи» (1967), «Жіночі портрети» (1970), «Осінні пейзажі» (1975), «Вінницькі пейзажі» (1983), «Седнів. Весна» (1984), «Натюрморти» (2000–2005). Також відомо, що киянка закінчила Київський художній інститут.

Нагадаємо, дві подруги-пенсіонерки з Києва стали зірками соцмереж. Жінки розповіли про свою пенсію та поділилися історією свого життя і знайомства, вразивши користувачів.

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Теги: Київ гроші пенсія художник

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