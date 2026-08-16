Відомий режисер зізнався, чому у нього не склалося із молодшою на 20 років обраницею

Говорячи про особисте життя, режисер порівняв стосунки між двома людьми з парним танцем

Сеітаблаєв наголосив: для нього у стосунках важливий баланс між почуттями та здоровим глуздом

Режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв розповів про причини розриву зі своєю колишньою коханою Мар’яною Боцвинюк, яка молодша за нього на 20 років. Як інформує «Главком», про це він розказав в інтерв’ю на каналі Okay Eva.

За словами режисера, головною причиною стали не так різниця у віці, як його власна неготовність до цих стосунків.

«Я думаю, що я був не готовий до цих відносин. Я вже доволі втомлена доросла людина. Я хочу чіткості, ясності, спокою», – зізнався Сеітаблаєв.

Режисер наголосив: для нього у стосунках важливий баланс між почуттями та здоровим глуздом.

«В емоціях і розумі має бути як мінімум 50 на 50», – пояснив Сеітаблаєв.

Він зазначив, що не вважає свої погляди універсальними, адже кожна пара сама визначає, що для неї працює. Однак особисто йому важливо не перебувати у стані «подвійної реальності», коли немає відчуття стабільності та розуміння того, куди рухаються стосунки.

Говорячи про особисте життя, режисер порівняв стосунки між двома людьми з парним танцем. На його думку, справжня близькість – це здатність відчувати партнера без постійної потреби все проговорювати. Він пояснив, що йдеться про дрібниці: увагу, турботу, вдячність, готовність помічати настрій іншої людини та реагувати на нього.

«Спорідненість двох людей певною мірою нагадує танець. Коли ти можеш передчути, що зараз буде робити партнер, чого він хоче або на що натякає», – сказав режисер.

За його словами, саме такі непомітні щоденні жести створюють у парі відчуття тепла й надійності.

При цьому Сеітаблаєв заявив, що зараз перебуває у нових стосунках. Водночас розкривати подробиці про свою нинішню обраницю він поки не хоче.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв має сина Селіма, який мешкає в окупованому Росією Криму. Зірковий батько розповів, як ставиться до російського громадянства сина та чи підтримує звʼязок із ним.

Також український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв повідомив, на якій посаді перебуває у Збройних силах. Актор зазначив, що зараз проходить службу в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони.