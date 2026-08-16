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Гороскоп на тиждень 17–23 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз на 17-23 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Від сміливих ідей до практичних рішень: що принесе останній тиждень літа

Тиждень 17–23 серпня 2026 року стане періодом поступового переходу від яскравої, амбітної енергії Лева до більш практичного та зосередженого настрою Діви. На початку тижня Сонце, Меркурій і Юпітер перебувають у Леві, а Венера – у Терезах, створюючи сприятливий фон для самореалізації, спілкування, творчості, партнерства та нових ідей.

Водночас середина тижня може вимагати більшої внутрішньої зосередженості. 19 серпня відбудеться перша чверть Місяця у Скорпіоні, що посилить теми глибоких переживань, спільних ресурсів і необхідності ухвалювати непрості рішення. А 22 серпня Сонце перейде у Діву – після цього увага зміститься на роботу, порядок, фінанси, побут і практичні кроки.

Загальний прогноз на тиждень 17–23 серпня 2026 року

Перші дні тижня сприятимуть переговорам, плануванню та просуванню власних ідей. 17 серпня Меркурій утворить тригон із ретроградним Сатурном, а Венера – секстиль із Юпітером. Це поєднання добре підходить для серйозних домовленостей, професійних розмов, творчих проєктів і зміцнення особистих зв'язків.

Однак паралельно діятиме квадрат Марса до ретроградного Нептуна. Через це на початку тижня не варто робити висновки лише на емоціях або довіряти неперевіреним обіцянкам. 19 серпня перша чверть Місяця у Скорпіоні підштовхне до конкретних дій у питаннях, які довго залишалися невирішеними.

Друга половина тижня стане більш вимогливою. 21 серпня Венера опиниться в опозиції до Сатурна, тому в коханні та фінансах можуть виникнути питання відповідальності, меж і реальних можливостей. 22 серпня Сонце залишить Лева й увійде в Діву, переводячи увагу з масштабних задумів на їх практичну реалізацію.

Головна тема тижня

Перетворити великі плани на конкретні результати.

Перша частина тижня більше сприяє ідеям, комунікації та самопрезентації. Це час, коли можна заявити про себе, запропонувати новий проєкт, почати важливу розмову або переглянути професійні перспективи.

Після 19 серпня ситуація стане глибшою. Перша чверть у Скорпіоні вимагатиме не просто думати про зміни, а визначитися, що саме потрібно змінити і заради чого. А перехід Сонця у Діву допоможе перевести ці висновки у практичну площину.

Головні астрологічні події тижня 17–23 серпня

  • 17 серпня – Меркурій тригон Сатурн. Хороший момент для серйозних переговорів, планування, роботи з документами та довгостроковими рішеннями.
  • 17 серпня – Венера секстиль Юпітер. Сприятливий аспект для кохання, партнерства, соціальних контактів і фінансових домовленостей.
  • 17 серпня – Марс квадрат Нептун. Може виникати невизначеність щодо подальших дій. Варто перевіряти інформацію та не діяти під впливом емоцій.
  • 19 серпня – перша чверть Місяця у Скорпіоні. Час активних дій, внутрішніх рішень і роботи з питаннями, які більше не можна відкладати.
  • 21 серпня – Венера опозиція Сатурн. Може перевіряти на міцність особисті стосунки, фінансові домовленості та очікування від інших людей.
  • 22 серпня – Сонце входить у Діву. Фокус поступово переходить на порядок, роботу, практичність, здорові звички та ефективне використання ресурсів.
  • 23 серпня – Сонце тригон Хірон. Наприкінці тижня з'являється можливість спокійніше подивитися на старі проблеми та знайти спосіб рухатися далі.

Кохання

У коханні тиждень буде нерівномірним, але змістовним. 17 серпня Венера в Терезах формує секстиль із Юпітером у Леві, тому початок тижня сприятиме романтичним зустрічам, примиренню, приємному спілкуванню та новим знайомствам.

Водночас 21 серпня опозиція Венери до Сатурна може змусити людей чесніше подивитися на свої стосунки. Для міцних пар це можливість визначити спільні правила та плани. Там, де проблеми давно замовчувалися, може виникнути потреба нарешті поговорити відверто.

Самотнім людям не варто поспішати називати нове знайомство коханням. Цього тижня особливо важливо відрізняти реальну взаємність від власних очікувань.

Фінанси

На початку тижня можуть з'явитися цікаві фінансові можливості, особливо через партнерство, переговори або професійні контакти. Однак квадрат Марса до Нептуна 17 серпня радить не ризикувати грошима без перевірки інформації.

Після 21 серпня фінансова тема стане серйознішою. Венера в опозиції до Сатурна сприяє тверезій оцінці доходів і витрат. Це хороший час для перегляду бюджету, боргів, регулярних платежів та довгострокових фінансових планів.

Робота і кар'єра

Професійно тиждень починається досить сильно. Меркурій у Леві в гармонійному аспекті із Сатурном допомагає чітко формулювати думки, аргументувати свою позицію та переводити ідеї у конкретні плани.

19 серпня може виникнути необхідність ухвалити рішення щодо проєкту або професійного напряму, який давно перебував у підвішеному стані. А після переходу Сонця у Діву 22 серпня особливо добре піде робота, яка потребує системності, точності та уваги до деталей.

Найсприятливіші знаки тижня

  • Леви – отримають сильну підтримку для самореалізації, професійних ініціатив і важливих особистих рішень.
  • Терези – можуть досягти успіху в переговорах, партнерстві та романтичній сфері, хоча наприкінці тижня доведеться визначитися з межами.
  • Близнюки – матимуть багато можливостей через спілкування, нові контакти, навчання та інформацію.
  • Стрільці – зможуть розширити професійні та особисті горизонти, особливо якщо готові діяти послідовно.

Кому варто бути обережнішими

  • Ракам – важливо не дозволяти емоціям визначати професійні та фінансові рішення.
  • Рибам – бажано ретельно перевіряти інформацію та не покладатися на обіцянки без конкретних підтверджень.
  • Овнам – варто бути уважними до фінансових і партнерських домовленостей та не вимагати від інших миттєвої реакції.

Гороскоп на тиждень 17–23 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен
21 березня –
19 квітня

Початок тижня може поставити Овнів перед необхідністю серйозніше поставитися до професійних планів. Те, що раніше здавалося просто ідеєю, потребуватиме конкретного плану та чітких термінів. У фінансовій сфері краще не поспішати з великими витратами – спочатку варто оцінити довгострокові наслідки. Ближче до середини тижня можуть активізуватися питання спільних коштів, боргів або фінансових зобов'язань.

В особистому житті головним випробуванням стане терпіння. Партнер може не одразу погодитися з вашою позицією, і тиснути на нього не варто. Самотнім Овнам нове знайомство може дати сильні емоції, але не обов'язково одразу стане зрозуміло, куди воно веде. Наприкінці тижня більше уваги захочеться приділити власному комфорту та відновленню.

Телець
20 квітня –
20 травня

Тельці розпочнуть тиждень із хорошими можливостями для професійного розвитку. Корисними виявляться контакти з людьми, які можуть дати практичну пораду або запропонувати новий напрямок. 19 серпня може змусити визначитися з питанням, яке стосується партнерства чи спільного проєкту. Після переходу Сонця в Діву стане легше зосередитися на конкретному результаті.

У коханні тиждень вимагатиме чесності. Партнер може порушити тему, яку ви воліли відкладати, і краще не уникати цієї розмови. Самотні Тельці можуть познайомитися з людиною через роботу, друзів або спільні інтереси. Наприкінці тижня спілкування стане більш невимушеним, а потреба в емоційній стабільності – сильнішою.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Для Близнюків тиждень може стати насиченим новинами, контактами та новими ідеями. Особливо продуктивними будуть перші дні, коли можна домовлятися, презентувати власні напрацювання та шукати союзників. У фінансових питаннях не варто погоджуватися на першу пропозицію – порівняйте кілька варіантів.

Сфера стосунків може несподівано змінити акценти після 19 серпня. Доведеться зрозуміти, наскільки ваші особисті плани узгоджуються з потребами партнера. Самотні Близнюки матимуть чимало приводів для знайомств, але найбільш перспективним може виявитися контакт, який починається з дружнього спілкування. Наприкінці тижня увага зміститься на родину та домашні справи.

Рак
21 червня –
22 липня

Ракам тиждень може здатися емоційнішим, ніж попередній. На початку важливо не дозволити робочим суперечкам впливати на особистий стан. У професійній сфері краще чітко визначити пріоритети й не брати на себе чужі обов'язки. 19–21 серпня можуть загострити питання фінансової відповідальності, тому спільний бюджет варто обговорити заздалегідь.

У стосунках може виникнути бажання отримати більше уваги та підтримки. Парам корисно говорити про свої потреби прямо, не очікуючи, що партнер сам здогадається про них. Самотнім Ракам варто бути обережними з новими симпатіями – сильне емоційне враження ще не гарантує взаємності. Після 22 серпня спілкування стане активнішим.

Лев
23 липня –
22 серпня

Леви залишаються одними з головних героїв цього тижня. Сонце, Меркурій і Юпітер у вашому знаку дають сильний імпульс для самореалізації, а 17 серпня особливо добре підходить для переговорів, презентацій і професійних заяв. Якщо давно хотіли запропонувати нову ідею – це один із найкращих моментів, щоб перейти від задуму до конкретики.

У коханні також можливі приємні зміни. Венера підтримує партнерські теми, а нові знайомства можуть швидко привернути увагу. Водночас 21 серпня стане перевіркою на зрілість: доведеться визначитися, наскільки серйозними є ваші наміри. Після переходу Сонця в Діву фокус поступово зміститься на гроші, практичні справи та матеріальну стабільність.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Для Дів цей тиждень стане своєрідним переходом від підготовки до активних дій. До 22 серпня можна спокійно завершувати старі справи, аналізувати ситуацію та готуватися до нового етапу. А після входження Сонця у ваш знак з'явиться більше енергії для особистих ініціатив. Фінансові рішення середини тижня краще приймати після ретельної перевірки.

В особистому житті може виникнути потреба переглянути певні очікування. Не варто вимагати від партнера ідеальної поведінки – важливішою буде готовність чути одне одного. Самотні Діви можуть несподівано отримати увагу від людини, яку раніше сприймали лише як знайомого. Кінець тижня стане сприятливим для нових починань.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Терези входять у тиждень із сильними позиціями у питаннях партнерства, кохання та соціальних контактів. 17 серпня Венера у вашому знаку формує гармонійний аспект із Юпітером, тому можуть вдало складатися переговори, романтичні зустрічі та спільні проєкти. Водночас 21 серпня змусить серйозніше поставитися до власних меж і домовленостей.

У стосунках це може бути важливий тиждень. Міцні пари отримають можливість визначитися зі спільними планами, а там, де накопичилися проблеми, вони можуть вийти назовні. Самотнім Терезам не бракуватиме уваги, але варто відрізняти справжній інтерес від короткочасного захоплення. Після 22 серпня захочеться трохи усамітнення та спокою.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Скорпіони можуть відчути, що тиждень підштовхує до важливого внутрішнього рішення. Особливого значення набуде 19 серпня – перша чверть Місяця у вашому знаку. Це може стати переломним моментом у професійному або фінансовому питанні, яке давно вимагало вашої уваги. Не бійтеся відмовитися від того, що більше не відповідає вашим цілям.

У коханні емоції також можуть стати глибшими. Партнер може захотіти більшої визначеності, а вам доведеться зрозуміти, чого ви насправді прагнете. Самотні Скорпіони можуть пережити сильне знайомство, яке змусить переосмислити попередній романтичний досвід. Наприкінці тижня більше значення матимуть друзі та соціальне оточення.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Стрільці отримають хороший простір для розвитку професійних ідей. Перші дні тижня сприятливі для навчання, переговорів, подорожей та контактів із людьми з інших міст або країн. Може з'явитися можливість розширити сферу діяльності, але не варто брати на себе більше, ніж дозволяють ресурси.

У любові можливий активний розвиток подій. Парам захочеться разом планувати майбутнє, подорожі або великі зміни. Самотні Стрільці можуть познайомитися з людиною під час навчання, роботи чи поїздки. Після 22 серпня професійна сфера вийде на перший план, тому варто використати останні дні тижня для конкретизації кар'єрних цілей.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Козерогам доведеться розбиратися з питаннями, які стосуються відповідальності, спільних ресурсів і довгострокових зобов'язань. Середина тижня може принести важливу розмову щодо грошей або професійної співпраці. Не варто погоджуватися на умови, які залишають для вас занадто багато невизначеності.

В особистому житті може знадобитися більше відкритості. Партнеру важливо розуміти не лише ваші плани, а й ваші почуття. Самотнім Козерогам варто придивитися до знайомств через професійне середовище. Після 22 серпня може з'явитися бажання змінити звичний порядок життя або запланувати навчання чи подорож.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Для Водоліїв головною темою стане партнерство. На початку тижня можуть активізуватися професійні переговори, а також питання особистих домовленостей. Якщо ви давно хотіли змінити умови співпраці, зараз можна починати відповідну розмову. Однак 21 серпня важливо не сприймати будь-які обмеження як особисту образу.

У коханні тиждень може стати визначальним. Міцні стосунки отримають шанс перейти на більш серйозний рівень, а нестабільні можуть зіткнутися з необхідністю чесно визначити майбутнє. Самотнім Водоліям варто бути відкритими до нових людей – особливо через професійні або дружні контакти. Кінець тижня посилить інтерес до фінансових питань.

Риби
19 лютого –
20 березня

Рибам варто почати тиждень із наведення порядку у справах. Незавершені завдання, документи та робочі домовленості можуть вимагати більше уваги, ніж очікувалося. 19 серпня варто особливо уважно поставитися до професійних рішень. Після переходу Сонця в Діву головною темою стане партнерство – як робоче, так і особисте.

У стосунках важливо не будувати припущень замість відкритої розмови. Якщо щось вас турбує, краще запитати прямо, ніж покладатися на інтуїцію. Самотнім Рибам може зустрітися людина, яка спочатку здасться дуже близькою за духом, але остаточні висновки краще робити поступово. Наприкінці тижня партнерські питання вийдуть на перший план.

Головна порада на тиждень

Не поспішайте відмовлятися від великих планів, але переведіть їх із рівня мрій у конкретні кроки. 17–23 серпня найкраще винагороджуватиметься поєднання сміливості, чесності та практичності.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.

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Теги: гороскоп знаки Зодіаку астрологія Сонце Місяць соціум

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