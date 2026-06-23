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69-річний продюсер Бебешко розкрив суму своєї пенсії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Володимир Бабешко розповів, чи отримує виплати у Польщі

69-річний український продюсер Володимир Бебешко заявив, що отримує мінімальну пенсію та назвав суму. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю продюсера Славі Дьоміну.

За словами Володимира Бебешка, йому підняли пенсію на 200 грн. Оскільки він мешкає у Польщі, пенсійні виплати надходять йому на карту.

Тож продюсер нині отримує 3 500 грн. До підвищення надходило 3 300 грн. У Польщі Бебешко живе за власні гроші та не отримує кошти як біженець. Зокрема, продюсер не дав чіткої відповіді на питання Слави Дьоміна, чи виплачує йому Польща грошову допомогу.

«У мене гроші були, бо я заробив. У пучку, і витягую звідти потім, що лишилося. Та й тягну звідти трохи. Ще трохи лишилося грошей», – додав він.

Володимир Бебешко є одним із найвідоміших українських звукорежисерів і продюсерів. Він народився 7 вересня 1956 року у Стрию на Львівщині та закінчив Дрогобицьке музичне училище за класом ударних інструментів. Продюсер працював із багатьма зірками української естради, також продюсував гурт «Пающіє труси» і співачку Мілу Нітіч. Також Бебешко був музичним продюсером програми «Шанс». Володимир Бебешко свого часу був засуджений за перепродаж дефіцитних товарів, зокрема джинсів. Він провів кілька років у в'язниці посиленого режиму в Нижньому Новгороді.

До слова, 67-річна народна артистка України Ауріка Ротару розповіла, як заробляє під час війни та назвала розмір своєї пенсії. Основний заробіток зірки залежить від здачі в оренду офісних приміщень. Водночас творча діяльність співачки не приносить їй бажаного прибутку під час війни.

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Теги: Польща гроші музика пенсія шоубіз українці за кордоном

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