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    «Как будто мы не расставались»: вышел первый трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»

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    Вниманию общественности предоставлены постеры грядущего 1 января 2022 года новогоднего фильма - «Как будто мы не расставались»: вышел первый трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»
    Вниманию общественности предоставлены постеры грядущего 1 января 2022 года новогоднего фильма
    Фото: HBO Max

    В нем актеры возвращаются в стены Хогвартса, ностальгируют и рассказывают, чем им дорога кинофраншиза о мальчике, который выжил

    Стриминговый сервис HBO Max и «Амедиатека» представили первый трейлер спецэпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию выхода первого фильма франшизы.

    Судя по ролику, «Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс» будет состоять из интервью актеров и создателей кинофраншизы, а также из архивных кадров.

    Премьера специального эпизода состоится 1 января 2022 года. В его съемках также приняли участие Том Фелтон, Мэттью Льюис, Гэри Олдман, Хелена Бонэм Картер и многие другие.

    При этом в спецэпизоде не появится автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По данным СМИ, ее не пригласили из-за скандала, связанного с обвинениями в трансфобии и расизме.

    Ранее, HBO Max выпустила постер специального трибьют-эпизода, приуроченного к 20-летию выхода картины «Гарри Поттер и философский камень».

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    Теги: трейлер кино
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    «Как будто мы не расставались»: вышел первый трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»