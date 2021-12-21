«Как будто мы не расставались»: вышел первый трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»

В нем актеры возвращаются в стены Хогвартса, ностальгируют и рассказывают, чем им дорога кинофраншиза о мальчике, который выжил

Стриминговый сервис HBO Max и «Амедиатека» представили первый трейлер спецэпизода «Гарри Поттера», приуроченного к 20-летию выхода первого фильма франшизы.

Судя по ролику, «Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс» будет состоять из интервью актеров и создателей кинофраншизы, а также из архивных кадров.

Премьера специального эпизода состоится 1 января 2022 года. В его съемках также приняли участие Том Фелтон, Мэттью Льюис, Гэри Олдман, Хелена Бонэм Картер и многие другие.

При этом в спецэпизоде не появится автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По данным СМИ, ее не пригласили из-за скандала, связанного с обвинениями в трансфобии и расизме.

Ранее, HBO Max выпустила постер специального трибьют-эпизода, приуроченного к 20-летию выхода картины «Гарри Поттер и философский камень».