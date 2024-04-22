Розстріл поліцейського на Вінниччині: фігуранти отримали підозру

На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення

Двоє військовослужбовців, які влаштували стрілянину на Вінниччині, отримали підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві. Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Правоохоронці розшукали їх та затримали у селі Липецьке Подільського району Одеської області. Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону.