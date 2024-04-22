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Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному
Віталію Василаке інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство
скріншот з відео

Суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на два місяці

Суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному Віталію Василаке у нападі на поліцейських на Вінниччині. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Суд обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

«Підозрюваний – 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство», – зазначено в повідомленні.

Як заявив сам Василаке він планував «вирубити» поліцейського, бо не хотів показувати вміст багажника, тому що «це стаття». За його словами, він не очікував, що у поліцейського є напарник, який почне стріляти. Після цього, каже Віталій Василаке, він дістав пістолет і почав стріляти у правоохоронців

Нагадаємо, сьогодні, 22 квітня, суд обирав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині. Одного з них – Валерія Василака вже відправили під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Напередодні підозрюваних у нападі затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: суд вбивство поліцейських військові поліція Вінниця

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