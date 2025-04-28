Скільки часу середностатистична молодь витрачає на телефон: статистика шокує

Середньостатистична доросла людина проводить 88 днів на рік у телефоні

Аналіз показав, що в середньому людина проводить близько 5 годин 48 хвилин на день у телефоні – це еквівалентно 88 дням на рік. Це означає, що ми втрачаємо майже чверть всього року через гортання новин у інтернеті, чи так званий скролінг. Про це пише «Главком» посилаючись на Еplodingtopics.

У середньому представники покоління Z чи зумерів проводять найбільше часу в інтернеті, «спілкуючись з екраном» понад шість з половиною години на день. На жаль, кожен десятий (10%) зізнається, що проводить за екраном телефону понад 12 годин на день. У той час, як половина дорослих відчуває, що їхня соціальна енергія витрачається через те, що вони проводять багато часу у розмовах з людьми в інтернеті, серед представників покоління Z цей показник сягає майже 62%.

Експерти кажуть, що більше половини всіх дорослих (52%) почуваються пригніченими через необхідність бути в курсі подій у соціальних мережах, при цьому троє з п'яти (59%) стверджують, що за останній рік вони почали проводити більше часу за телефоном. Майже половина (47%) назвали б себе «завжди онлайн» і заявили, що потік повідомлень, які вони отримують, «безперервний» (60%). 64% відчувають «ностальгію» за 90-ми роками і сумують за часом, коли люди спілкувалися без смартфонів.

Покоління Z (англ. Generation Z; у розмовній мові відомі як «зумери») – термін, що застосовується для людей, які народилися, за різними класифікаціями, приблизно з середини 1990-х до початку 2010-х років.

Подальший аналіз показав, що за останні 24 роки час, який ми витрачаємо на спілкування, скоротився на 35%, а кількість часу, який люди проводять в телефонах, збільшився більш ніж удвічі (на 54%) з моменту появи соцмереж.

Згідно з аналізом, 32% людей іноді відкладають зустрічі з друзями через цифрове навантаження, а 18% навіть не можуть подумати про планування зустрічей.

По суті, незважаючи на те, що завдяки інтернету та соціальним мережам залишатися на зв'язку стало простіше, ніж будь-коли, 62% респондентів зізналися, що іноді почуваються самотніми, а чверть опитаних повідомили, що бачать своїх друзів наживо раз на місяць чи рідше. Очевидно, що, коли людям все ж таки вдається зустрітися віч-на-віч, вони почуваються від цього краще. 79% погодилися з тим, що вони менше дивляться на свій телефон, коли перебувають з друзями, при цьому майже чверть заявили, що докладали зусиль для складання планів, щоб проводити менше часу за своїми телефонами.

Нагадаємо, представники покоління Z, або так званих зумерів відмовляються від орендованого житла на користь готелів. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше за оренду, а також дає більше додаткових переваг.