Відома співачка розповіла про 69-річного батька, який служить у ЗСУ

Артистка бере приклад з батька й уже тривалий час також долучається до допомоги військовим

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше за тривалий час розповіла про свого тата Леоніда Григоровича. Відомо, що батько зірки служить в лавах ЗСУ як полковник медичної служби, військовий хірург. Злата каже, що бажання Леоніда Григоровича допомагати українським бійцям ніколи не згасає. І навіть у 69 років, після відпусток з фронту, він завжди повертається туди, де потрібен пораненим захисникам на передовій.

«Щоразу, коли батько приїздить у невеличку відпустку, то каже, що все, більше не зможе поїхати. Тут операцію вистояти молодому хірургу важко, а тут 69 років. Але після чергового відновлення каже, що знову поїде й не може сидіти на місці, склавши руки. Я кажу: «Тату, що ти, як ти?» А він відповідає: «Не дочекаєтеся». Тато молодець», – розповіла Злата в інтерв'ю «Ближче до зірок».

Сама артистка бере приклад з батька й уже тривалий час також долучається до допомоги військовим. Зокрема, дає благодійні концерти для української армії у різних куточках України. За словами Злати, попри втому, вона розуміє важливість цієї справи.

«Я почала їздити на концерти (благодійні, – ред.) ще до того, як це стало мейнстримом. Сплю в бусах, мрію поспати в ліжку, яке нікуди не їде. Звичайний виїзд до військових має такий вигляд: ми виїжджаємо з Києва, їдемо сотні кілометрів, даємо один концерт, потім знову переїзд, другий концерт і повертаємося додому. Але військових треба підтримувати», – наголосила виконавиця.

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