В финале Нацотбора на «Евровидение-2019» выступят Джамала и андрогин Bilal Hassani



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Финалисты Нацотбора на «Евровидение-2019»

Совсем скоро украинцы узнают, кто представит нашу страну на международной музыкальной арене

Уже в эту субботу в 19:00 состоится самое громкое событие весны – финал Национального отбора на «Евровидение-2019». Кроме выступлений конкурсантов, на сцене Нацотбора состоится премьера песни Solo от победительницы «Евровидения-2016» украинской певицы Джамалы и одного из фаворитов этого года по мнению букмекеров, представителя Франции Bilal Hassani

«Я очень рада, что смогу представить свою новую песню Solo именно в финале Национального отбора на Евровидение. Это будет не только телевизионная премьера, но и первое исполнение этой песни вживую. Учитывая, что в прошлом году я точно также впервые пела «Крила» в финале отбора, это становится замечательной традицией. Надеюсь, песня понравится телезрителям», - поделилась певица.

Представитель Франции – 19-летний музыкант Билал Хассани – приобрел популярность благодаря своему блогу на YouTube и участию во французской версии вокального шоу The Voice Kids. На сцене украинского отбора он исполнит свою конкурсную песню Roi (Король). Стоит отметить, что вчера француз-андрогин презентовал видеоклип на эту композицию.

Напомним, что за завтра вечером украинские исполнители будут бороться за право представлять нашу страну на сцене международного песенного конкурса в следующем порядке:

1. Freedom jazz

2. Yuko

3. Maruv

4. Brunettes Shoot Blondes

5. Kazka

6. Anna Maria

Напомним читателям Scotch, что посмотреть финал Нацотбора-2019 можно не только в телевизионном эфире на каналах Стб и Ua:Перший, но и на официальных страницах телеканалов в соцсетях: СТБ (Facebook, сайт, многокамерная Youtube-трансляция) и Uа: Перший (Youtube, Facebook).