Картина Эдварда Мунка «Крик» начала внезапно тускнеть (видео)



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Искусствоведы выяснили причину изменения картины

Со временем фрагменты холста, которые раньше были оранжево-желтыми, стали цвета слоновой кости

Эксперты выяснили, почему тускнеет легендарная картина «Крик» Эдварда Мунка. Об этом пишет The New York Times. Исследователи из Нью-Йорка и специалисты музея Мунка в Осло изучили цветовые характеристики полотна с помощью новейших технологий, чтобы разобраться, почему участки картины, которые раньше оранжево-желтыми, приобрели цвет слоновой кости.

Ученые изучают «Крик» с 2012 года, чтобы в том числе понять, как Мунк создавал этот шедевр. Для работы с холстом они используют рентген, лазер и мощный электронный микроскоп.

Глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме Дженнифер Масс рассказала, что на поверхности полотна были обнаружены нанокристаллы, которые напоминают «сталагмиты». С помощью микроскопа нанокристаллы увидели около рта фигуры, на небе и в воде — именно эти участки со временем стали терять свой изначальный цвет.

Цвета конца XIX - начала XX века выцветают особенно быстро из-за перемен, которые тогда произошли в производстве красок. Промышленная революция привела к производству синтетических пигментов, которые художники смешивали с маслом. Новые краски давали яркие цвета, однако не гарантировали долголетия. Несмотря на это, эти цвета пользовались популярностью у модернистов и постимпрессионистов.