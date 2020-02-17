  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Картина Эдварда Мунка «Крик» начала внезапно тускнеть (видео)

    • Розсилка
    <p>Искусствоведы выяснили причину изменения картины</p> <div></div> - Картина Эдварда Мунка «Крик» начала внезапно тускнеть (видео)

    Искусствоведы выяснили причину изменения картины

    Со временем фрагменты холста, которые раньше были оранжево-желтыми, стали цвета слоновой кости

    Эксперты выяснили, почему тускнеет легендарная картина «Крик» Эдварда Мунка. Об этом пишет The New York Times. Исследователи из Нью-Йорка и специалисты музея Мунка в Осло изучили цветовые характеристики полотна с помощью новейших технологий, чтобы разобраться, почему участки картины, которые раньше оранжево-желтыми, приобрели цвет слоновой кости.

    Ученые изучают «Крик» с 2012 года, чтобы в том числе понять, как Мунк создавал этот шедевр. Для работы с холстом они используют рентген, лазер и мощный электронный микроскоп.

    Глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме Дженнифер Масс рассказала, что на поверхности полотна были обнаружены нанокристаллы, которые напоминают «сталагмиты». С помощью микроскопа нанокристаллы увидели около рта фигуры, на небе и в воде — именно эти участки со временем стали терять свой изначальный цвет.

    Цвета конца XIX - начала XX века выцветают особенно быстро из-за перемен, которые тогда произошли в производстве красок. Промышленная революция привела к производству синтетических пигментов, которые художники смешивали с маслом. Новые краски давали яркие цвета, однако не гарантировали долголетия. Несмотря на это, эти цвета пользовались популярностью у модернистов и постимпрессионистов.

     Читайте также: 39-летний Маколей Калкин снялся для глянца и прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона (фото)
    искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ