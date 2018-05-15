Кенсингтонский дворец прокомментировал скандал с отцом Меган Маркл

Накануне самой долгожданной свадьбы, страсти продолжают накаляться

Уже в эту субботу состоится долгожданное событие для Великобритании - свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Однако на протяжении последней недели в сети то и дело появляются скандалы связанные с семьей невесты принца.

Недавно пресс-секретарь принца Гарри подтвердил, что отец Меган Маркл будет присутствовать на свадьбе дочери и поведет ее к алтарю. Однако сегодня в прессе появились сообщения, что Томас Маркл все же пропустит это событие. Причиной тому стали скандальные снимки папарацци с участием Томаса, сделанные по его личной просьбе.

На кадрах, которые засняли папарацци, 73-летний Томас Маркл прогуливается по улице, снимает мерки для смокинга, просматривает на компьютере в кафе фотографии Гарри и Меган.

Казалось бы, ничего особенного... если бы эти снимки не оказались постановочными. Как стало известно американскому ресурсу TMZ, отец Меган Маркл сам договорился с папарацци, чтобы сделать эти фото и опубликовать их в интернете, и лишь после понял, в каком неприглядном свете выставил себя и дочь. Более того, после скандала с фото Томас попал в госпиталь с сердечным приступом, а когда выписался оттуда, сообщил, что не поедет на свадьбу, чтобы «еще больше не смутить свою дочь».

Представитель Кенсингтонского дворца пока не стал комментировать скандал с кадрами, однако все-таки дал свой ответ на происходящее:

«Это очень личный момент для Мисс Маркл в последние дни перед ее свадьбой. Она и принц Гарри вновь призывают вас проявить понимание и уважение в этой сложной ситуации», - было написано в заявлении.



