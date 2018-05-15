96-летний принц Филипп сел за руль автомобиля после сложной операции на тазобедренном суставе

В выходные в Великобритании состоится долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

В числе приглашенных - сотни гостей, некоторые из которых уже начали съезжаться в Лондон. В полную боевую готовность приведены и все члены семьи. Так, дедушка жениха - принц Филипп, который в последние месяцы практически не выходил в свет после перенесенной операции на тазобедренном суставе, вернулся к активной деятельности.