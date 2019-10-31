Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей



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Кейт Миддлтон и принц Уильям instagram.com/kensingtonroyal/

Есть проблема, которая мешает супруге принца Уильяма присутствовать на некоторых раутах

37-летняя Кейт Миддлтон страдает от аллергии на лошадей – ей сложно находиться рядом с этими животными. Герцогиня Кембриджская старается наблюдать за соревнованиями издалека, чтобы не спровоцировать негативную реакцию своего организма на раздражители.

Однажды Кейт заметили в стороне от всеобщего веселья - игры в поло. Они сидела в шатре неподалеку от места главных событий. В ответ на вопрос австралийской писательницы Кэти Летт о причине уединения Миддлтон признала свою проблему.

«Я буду обсуждать игру в мельчайших деталях позже. У меня аллергия на лошадей», – цитирует слова Кейт издание Express. Она никогда не училась верховой езде и не питает особой привязанности к лошадям в отличие от других членов королевской семьи.