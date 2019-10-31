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    Жизнь

    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей

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    <p>Кейт Миддлтон и принц Уильям</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей

    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Есть проблема, которая мешает супруге принца Уильяма присутствовать на некоторых раутах

    37-летняя Кейт Миддлтон страдает от аллергии на лошадей – ей сложно находиться рядом с этими животными. Герцогиня Кембриджская старается наблюдать за соревнованиями издалека, чтобы не спровоцировать негативную реакцию своего организма на раздражители.

    Однажды Кейт заметили в стороне от всеобщего веселья - игры в поло. Они сидела в шатре неподалеку от места главных событий. В ответ на вопрос австралийской писательницы Кэти Летт о причине уединения Миддлтон признала свою проблему.

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    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей
    Кейт Миддлтон призналась, что страдает от аллергии на лошадей

     «Я буду обсуждать игру в мельчайших деталях позже. У меня аллергия на лошадей», – цитирует слова Кейт издание Express. Она никогда не училась верховой езде и не питает особой привязанности к лошадям в отличие от других членов королевской семьи.

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