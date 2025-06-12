Ховались друзі Муссоліні та Гітлера: у горах Шотландії продається будинок із цікавою історією

У будинку є шість спалень та чотири вітальні

Цей будинок використовувався для розміщення іноземних агентів у часи Другої світової війни

Віддалений будинок у горах Шотландії, який використовувався для укриття іноземних секретних агентів від неприємностей під час Другої світової війни, було виставлено на продаж. Як повідомляє «Главком», про це пише CNN.

Розташований в глибині Шотландського нагір'я, в 27 км від міста Форт-Уільям, будинок під назвою Inverlair Lodge був реквізований Управлінням спеціальних операцій (SOE), шпигунською та диверсійною організацією, створеною Британією під час Другої світової війни.

За словами колишнього наглядача Альфреда Файфа, який докладно описав свою трирічну роботу в інтерв'ю Лондонському імперському військовому музею у 2002 році, це місце, відоме як «Спеціальна школа-майстерня №6», використовувалося для розміщення іноземних агентів. Це були агенти, які пройшли початкову підготовку, але з якоїсь причини не могли бути задіяні.

Вони утримувалися «під наглядом, а не під охороною», наголосив Файф. Чоловік додав, що агентів відправили туди, «щоб вони забули те, що дізналися про нашу підривну діяльність», оскільки вони мали «певну інформацію, яка могла б становити небезпеку для цієї країни, якби була передана за межі спецслужб».

За словами Файфа, це був цікавий експеримент, тому що під одним дахом опинилися агенти з різних країн. Наприклад, там сидів колишній приятель фашистського диктатора Італії Беніто Муссоліні, який після сварки втік до Франції, щоби співпрацювати з комуністами.

Будинок знаходиться у віддаленій частині Шотландського нагір'я CNN

Також тут тримали Рудольфа Гесса, високопоставленого нациста, заступника і поплічника Адольфа Гітлера в Націонал-соціалістичній робітничій партії Німеччини (НСДАП) та рейхсміністра.

Гесс у 1941 році таємно вилетів до Великої Британії як самопроголошений переговорник.

Файфу доручили виділити одну кімнату – комору – як камеру на випадок виникнення будь-яких проблем. «Якщо вам доведеться її використати, використовуйте у розумних межах», – сказали йому начальники. Він не давав агентам нудьгувати, відправляючи їх збирати розкидане по всій сільській місцевості сміття і змушуючи лагодити взуття.

До його прибуття двоє агентів спробували втекти, хоча, за словами чоловіка, він «ніколи не мав жодних проблем» – за винятком голландця, який ударив когось у щелепу і пробив стіну. Після Другої світової війни SOE припинило своє існування, і будинок стояв пусткою, поки його не відреставрували в 1970-х роках.