Киевская опера в честь закрытия сезона готовит эффектное шоу на балконе театра



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Карантинные реалии стимулировали Киевскую оперу к созданию проектов под лозунгами «Карантин обязательно закончится. Все будет хорошо!»

27 июня в 20:00 состоится закрытие 38-го театрального сезона Киевской оперы (Киевский муниципальный театр оперы и балета для детей и юношества). В связи с противоэпидемическими мерами, концертная программа пройдет на балконе театра.

Расположение Киевской оперы в самом сердце столицы, на Контрактовой площади, позволяет формировать активный диалог с публикой даже во времена театрального локдауна. Такой альтернативный формат удачно зарекомендовал себя во время приветствия киевлян с Днем города.

«Наши солисты готовят яркую программу настоящих хитов оперной музыки. Часть номеров концерта - это фрагменты из репертуарных спектаклей Киевской оперы, своеобразный подарок постоянным зрителям нашего театра. Кроме этого, впервые в выступления на балконе присоединятся хор и балет Киевской оперы. Это будет яркое шоу», - говорит главный режиссер театра Виталий Пальчиков.

«Поздравление с балкона театра станет итогом действительно насыщенного сезона. Мы воплотили в жизнь яркие концертные программы вместе со звездными гостями: легендарными певцами Ниной Матвиенко, Александром Гурке, скрипачом Дмитрием Ткаченко. Большим счастьем для меня стала возможность прикоснуться к лучшим образцам украинской музыки, осуществить постановки одной из любимых опер «Сельская честь» и свежего, яркого балета «Щелкунчик», - отметил главный дирижер театра, заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.

Карантинные реалии стимулировали Киевскую оперу к созданию проектов под лозунгами «Карантин обязательно закончится. Все будет хорошо!» и «Если ты не идешь в театр - театр приходит к тебе».

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