Ким Кардашьян призналась, что пользуется шампунем за 4 доллара
Мало того, звезда реалити советует им пользоваться своим поклоникам
Ким Кардашьян вкладывает миллионы в свою внешность, но при этом теледива не против и бюджетных средств по уходу. Так, недавно она призналась, что пользуется омолаживающей сывороткой за 10 долларов, а теперь и вовсе рассказала, что ее любимый шампунь стоит всего 4 доллара!
Как оказалось, Ким много лет
Сьогодні, 15:53
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Ким Кардашьян
Мало того, звезда реалити советует им пользоваться своим поклоникам
Ким Кардашьян вкладывает миллионы в свою внешность, но при этом теледива не против и бюджетных средств по уходу. Так, недавно она призналась, что пользуется омолаживающей сывороткой за 10 долларов, а теперь и вовсе рассказала, что ее любимый шампунь стоит всего 4 доллара!
Как оказалось, Ким много лет использует один и тот же шампунь, который помогает ей поддерживать красоту волос: речь идет о шампуне Finesse Restore + Strengthen Moisturizing Shampoo, который на самом деле стоит 4 доллара.
Ким уверена, что при выборе бьюти-продуктов стоит руководствоваться их качеством, а не ценой или брендом. Теледива уверяет, что последнее время и ее знаменитые сестры стали пользоваться этим же шампунем.