Ким уверена, что при выборе бьюти-продуктов стоит руководствоваться их качеством, а не ценой или брендом. Теледива уверяет, что последнее время и ее знаменитые сестры стали пользоваться этим же шампунем.

Напомним, что Ким Кардашьян удалось заработать $10 миллионов за четыре дня.