Ушел из жизни легендарный модельер Карл Лагерфельд



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Карл Лагерфельд 24 Канал

19 февраля не стало дизайнера Карла Лагерфельда. Ему было 85 лет

Модный дизайнер и «душа fashion-индустрии» Карл Лагерфельд умер в результате проблем со здоровьем, которые обострились в последние несколько недель. Дизайнер пропустил два кутюрных показа Chanel 22 января – по словам представителей компании, «он просто чувствовал себя уставшим», - отмечает издание Business of Fashion.

Карьера Лагерфельда насчитывала более 70 лет. Он был креативным директором модных домов Chanel, Fendi и ежегодно выпускал десятки коллабораций с разными брендами.

Вот как он говорил о своем приходе в Chanel в недавнем интервью: «Когда я пришел в Chanel, никто не говорил о Коко Шанель. Именно я снова обратился к истории Шанель, и это же было правильным решением, да? Тогда все говорили мне: «Не лезь в это». Бренд мертв, потому что 35 лет назад старые модные дома считались навсегда забытыми. Это сегодня все хотят возрождать марки, хотя это не всегда хорошая идея».

Стоит отметить, что Карл еще весной прошлого года хотел закончить свою карьеру и просто отдохнуть и fashion-мира. Видимо уже тогда, Лагерфельду тяжело давался бешеный рабочий ритм, к которому он всех приучил.

В память о великом дизайнере, Scotch предлагает посмотреть фотографии с показа последней коллекции Карла Лагерфельда Chanel Couture весна-лето 2019.

Напомним, что последний год главной музой дизайнера Карла Лагерфельда была дочь известной супермодели 90-х Синди Кроуфорд - Кайя Гербер. Кроме того, что девушка участвовала в показах и снималась в рекламных компаниях Chanel, Кайя и Карл выпустили совместную коллекцию, в которую вошли одежда, обувь и аксессуары (сумки, солнцезащитные очки, украшения и головные уборы).

По материалам: vogue.ua, Buro 24/7.