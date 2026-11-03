Колишня дружина Віталія Кличка зізналася, як змінилися їхні стосунки після розлучення

Наталія Єгорова та Віталій Кличко були одружені 25 років

Мер Києва Віталій Кличко та його ексдружина, модель Наталія Єгорова, зберегли гарні стосунки після розриву багаторічного шлюбу. Матір трьох дітей Кличка розповіла в інтерв’ю Єгорової Oboz.ua, як ставиться до колишнього чоловіка, пише «Главком».

Наталія Єгорова зауважила, що поважає Віталія Кличка попри їхні особисті стосунки та розлучення. Для жінки він в першу чергу є батьком їхніх дітей, що для неї є причиною його поважати.

«Я завжди поважала Віталія як особистість і досі вважаю його унікальною людиною, яка досягла величезних висот і в спорті, і в політиці. Наші особисті стосунки та розлучення не можуть перекреслити моєї поваги до нього. Адже стосунки двох людей – це зовсім інша історія. І що б не відбувалося між нами як між чоловіком і жінкою, він був і залишається батьком наших дітей. Для мене вже одного цього достатньо, щоб беззаперечно його поважати», – пояснила вона.

Наталія Єгорова та Віталій Кличко були одружені 25 років фото: Іnstagram.com/natalia_klitschko_official

Наталія Єгорова також прокоментувала роботу Віталія Кличка як мера Києва. На її думку, навантаження на такій посаді під час війни є «нелюдськими». «А те, що він робить сьогодні в умовах війни, у тих надзвичайно важких обставинах, у яких живуть країна і столиця, те навантаження, яке він витримує, іноді здається мені фізично нелюдським. І, на мою думку, зовсім не обов'язково бути колишньою дружиною, щоб відчувати повагу до людини, яка живе і працює в таких умовах», – резюмувала Єгорова.

Зазначимо, колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова нині мешкає у Німеччині. Їхні діти також будують своє життя за кордоном. Експодружжя має трьох дітей: 23-річну Єлизавету-Вікторію, 21-річного Максима та 26-річного Єгора-Данієля.

Також повідомлялося, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова розповіла про їхніх спільних дітей. Жінка поділилася подробицями з життя синів та доньки.