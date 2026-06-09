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«Я закоханий». Віталій Кличко зробив зізнання про особисте життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віталій Кличко поділився подробицями особистого життя
фото: Віталій Кличко/Facebook

Нині Віталій Кличко мешкає не сам, а з жінкою – своєю мамою

Мер Києва Віталій Кличко зробив відверте зізнання про особисте життя. Політик зізнався, що живе не один, та розповів, кому належить його серце. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар посадовця проєкту ТСН Гламур.

Віталій Кличко 25 років перебував у шлюбі з моделлю Наталією Єгоровою. Після розлучення він не афішував свої особисті стосунки. Як з’ясувалося, нині Віталій Кличко мешкає не сам, а з жінкою – своєю мамою. «Живемо разом. Мама самостійна, вона то у себе, то у мене», – пояснив 54-річний політик.

Також мера столиці запитали, чи вільне його серце. На це Віталій Кличко відповів: «Я закоханий». Проте з’ясувалося, що серце мера належить Україні. «Закоханий… У своє місто, країну, закоханий у всіх киян, тому що кияни показують незламність, мужність. Я всіх люблю, намагаюся всім допомогти», – пояснив політик.

Віталій Кличко вже чотири роки розлучений зі своєю ексдружиною Наталією Єгоровою. Причиною їхнього розриву стало «роздільне проживання». Пара жила у шлюбі 25 років з 1996 року та має трьох дітей: сини Єгор та Максим й донька Єлизавета, вони залишилися у гарних стосунках. 

Як розповідав «Главком», у Віталія Кличка немає часу на знайомства у мережі та стосунки. Мер столиці зізнався, що головною перешкодою для нових стосунків є постійна зайнятість. Через надзвичайно напружений графік йому часто не вистачає часу не лише на романтичні зустрічі, а й на спілкування з рідними та друзями. «Є найбільша проблема – за роботою родини немає, друзів немає, часу немає, життя немає. Ключове запитання – це час, якого взагалі не вистачає», – поділився Кличко.

Політик зазначив, що його робота пов’язана з величезною кількістю відповідальності та щоденних викликів, які потребують постійного контролю. Саме тому особисті інтереси часто відходять на другий план.

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Теги: Віталій Кличко мер розлучення

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